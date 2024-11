El Colegio de Arquitectos de Cádiz viaja a Cataluña para conocer más sobre su arquitectura

Cádiz/Profesionales pertenecientes al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz han viajado a Barcelona y Gerona, para conocer de primera mano algunas de las obras más significativas construidas recientemente en materia de vivienda social y de sostenibilidad en España.

Estos proyectos promovidos por organismos públicos catalanes como el IMPSOL (Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial) o el Patronato Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), han provocado en la última década un cambio de paradigma transformando la manera tradicional de habitar al incorporar en su diseño nuevas formas de entender y experimentar el espacio doméstico y su evolución hacia una concepción innovadora, inclusiva y sostenible.

Además de la innovación tipológica y la flexibilidad de las distribuciones para adaptarse a los diferentes modos de habitar, la sostenibilidad y la eficiencia energética constituyen las señas de identidad de estas promociones de vivienda pública que, además de cubrir las necesidades residenciales, persiguen acercarse al consumo energético casi nulo, reducir la huella ecológica, las emisiones de CO2 y los residuos generados durante el proceso constructivo.

Durante el recorrido, minuciosamente diseñado desde el Colegio, los arquitectos y arquitectas gaditanas, procedentes tanto de estudios privados como de diferentes organismos públicos de la provincia, han podido visitar y conocer de la mano, tanto de sus autores como de los promotores, diez obras firmadas por estudios de arquitectura catalanes de la talla de Peris+Toral, Harquitectes, DaTAAE, Bosch Cadpeferro, o RCR.

Entre los edificios visitados figuran obras tan premiadas como las 85 viviendas sociales en Cornellá de Peris+Toral, o los conjuntos residenciales de la calle Venezuela en Barcelona y El Masnou, del mismo estudio; promociones de Viviendas de Protección Oficial como los de DATAAE en Sant Just Desvern y Montgat, o el Bloc 6x6 de Bosch y Capdeferro en Gerona. La visita a estos edificios residenciales, se ha complementado con otras a equipamientos comprometidos con la sostenibilidad como el Centro de Investigación ICTA de DATAAE y Harquitectes; los Centros Cívicos Lleialtat Santsenca y Cristalleries Planell de Harquitectes, la aclamada Biblioteca Gabriel García Márquez de Suma Arquitectura o las Bodegas Perelada de RCR Arquitectes, primera de Europa en contar con la certificación ambiental y energética LEED® BD + C, un sello desarrollado por el US Green Building Council que acredita la sostenibilidad y alta eficiencia de su construcción.

Se da la circunstancia de que todos los autores habían participado previamente en sendos ciclos de conferencias organizados por el Colegio gaditano, en 2023 y 2024, en los que habían tenido la ocasión de explicar detalladamente las claves para entender la importancia de estas obras.

Con este viaje al que ha asistido la decana de los Arquitectos, Paula Vilches, junto a los miembros de su junta directiva, el Colegio de Arquitectos de Cádiz da otro paso en firme en el acercamiento de la profesión al cumplimiento de todos esos criterios y herramientas constructivas con los que la arquitectura hace frente el calentamiento global, el agotamiento de recursos y la pérdida de biodiversidad.

Una iniciativa que se inserta en la gran apuesta que el Colegio gaditano viene desarrollando en pro de la arquitectura sostenible y que se suma a otras iniciativas colegiales en esta misma línea como la formación técnica y cultural canalizada desde el Área de Formación y Cultura a través del Aula Universitaria de Arquitectura y los ciclos monográficos de conferencias, o el sello de compromiso con la sostenibilidad “arquitectos en verde” incardinado en el Área de Profesión y Visado, con los que la institución gaditana quiere sumarse a la necesidad de “repensar ciertos aspectos de la arquitectura y la profesión y el importante papel que estos desempeñan en la era de la sostenibilidad, del cambio climático y de los nuevos retos a los que se enfrenta Europa en materia de construcción sostenible”, ha explicado Vilches.