El Colegio de Arquitectos de Cádiz fomenta la construcción sostenible con su II Premio 'Arquitectos en Verde'

El II Premio Arquitectos en Verde que otorga el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz ya tiene finalista. Se trata de proyecto ‘Wood City Lab 2125’, de Pablo Navas Díaz. Igualmente, se ha otorgado el accésit compartido a las propuestas denominadas ‘La Huella del Agua’, de Adrián López Nieto, y ‘(re)Conectando Can Focus’, de Lucía Castillo Bardají.

En el caso de la propuesta finalista, se ha valorado el enfoque a escala territorial de la gestión de los recursos naturales, con un estudio detallado de las condiciones del entorno y una visión a futuro, aunque a la escala de edificio, el jurado manifiesta sus dudas por “el escaso desarrollo de la propuesta arquitectónica”.

En cuanto al accésit compartido, en ambos casos se consideran “las estrategias basadas en la rehabilitación de estructuras existentes, revitalizándolas”.

Tras revisar todas las propuestas no se ha elegido proyecto ganador, solo finalista y accésit, aunque se ha dotado a esta este proyecto la asignación reservada para el primer premio.

Con esta iniciativa, el Colegio de Arquitectos de Cádiz pretende alentar al alumnado de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura españolas en la elaboración de proyectos fin de carrera o máster habilitante que atendieran a estos criterios de compromiso con la construcción sostenible.

Asimismo, persigue el cumplimiento de los criterios de arquitectura y construcción sostenibles en los que el Colegio ha centrado sus esfuerzos en estos últimos años, atendiendo a objetivos como la eficiencia energética y la economía circular, respeto ambiental y protección de la biodiversidad, cuidado de la salud y el confort de las personas y la calidad arquitectónica.

Una convocatoria bianual encaminada al cumplimiento de la herramienta web ‘Arquitectos en Verde’ puesta en marcha por el Colegio gaditano al hilo del profundo análisis de los sistemas de certificación existentes, así como de la herramienta ‘Verde’ del Consejo para la Edificación Sostenible en España (Green Building Council GBCe), que es referente en la transformación hacia un modelo sostenible en el sector de la edificación.

Han integrado el jurado de la presente edición los arquitectos Daniel Mompeón Martín, Alfonso Montes Posada, David Sánchez Lanz y Fabián López Plazas.