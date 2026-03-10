El colegio Argantonio de Cádiz gana la Liga Andaluza de Debate Escolar

El club de debate del Colegio Argantonio ha participado recientemente en la segunda edición de SAFA LANDE (Liga Andaluza de Debate Escolar) en Úbeda (Jaén), proclamándose campeón. En esta edición, donde la oratoria, el respeto y el desarrollo de las habilidades blandas se situaron como las protagonistas, la pregunta planteada fue la siguiente: '¿Es la especialización temprana positiva para los estudiantes?'. Un dilema de absoluta actualidad y que coloca en el foco un tema que afecta directamente al alumnado participante; ¿qué itinerario de estudios deberían de seguir una vez finalizado 4º de la ESO?

En un torneo con equipos participantes desde 2º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, el centro gaditano acudió con un equipo conformado por cuatro alumnos de 2º y 3º de la ESO: Manuel Mato como introductor, Juan López en la primera refutación, Martín Bellver ejerciendo la segunda refutación y Daniel Bolaños asumiendo el rol de conclusión.

Tras una dura fase clasificatoria donde todos los equipos participantes demostraron un alto nivel de desempeño, Argantonio - junto a otros centros como Liceo Sagrado Corazón, St Mary´s School o Buen Pastor de Sevilla - superó con creces la fase clasificatoria, llegando a cuartos de final. Tras ganar dicha fase frente a Buen Pastor y las semifinales al colegio Altocastillo de Jaén, llegaría a la gran final donde se enfrentarían a St Mary´s School. Tras un debate de alto voltaje con gran precisión argumental, elocuencia y cruce de refutaciones, Argantonio conseguiría imponerse siendo proclamado campeón del SAFA LANDE.

Desde el centro destacan “la estupenda organización del torneo con un brillante nivel en los jueces, compromiso por parte de todas las instituciones educativas participantes que garantiza un alto nivel en el torneo y, sobre todo, la calidad humana de todas las personas involucradas que genera que no solo sea un entorno donde el aprendizaje esté garantizado, sino el disfrute de nuestro alumnado”.