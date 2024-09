Coger cita online para el médico de familia en el centro de salud de La Paz de Cádiz es ya imposible

Cádiz/"¿Y usted cree que un dolor de espalda es motivo suficiente para entrar en el Hospital por Urgencias?". Es algo que se puede escuchar con demasiada asiduidad en el citado servicio del Puerta del Mar de Cádiz. Se dice dolor de espalda como se puede decir de oído o de un meñique del pie, o, ya puestos, para pedir que alguien le pueda recetar un sábado una cajita más de Alprazolán o Citaloprán.

Los farmacéuticos, conocedores de este problema, colaboran en la medida de lo posible con sus clientes y pacientes y están llevando a cabo dispensaciones excepcionales con tal de que sus convecinos no se queden sin medicamentos para enfermedades y dolencias crónicas que no pueden permitirse una interrupción en sus tratamientos farmacológicos y menos si estas interrupciones están provocadas por un problema burocrático que está dejando los centros de salud de Cádiz sin médicos al no cubrirse ni vacaciones ni bajas.

Fachada del centro de salud de La Paz de Cádiz / Jesús Marín

El centro de salud de La Paz, uno de los más importantes de la ciudad, está sufriendo en mayor medida todo este proceso y la población a la que afecta esta falta de servicio está ya que trina ya que se lleva encontrado desde hace ya semanas con que no pueden hacer uso de la APP de Salus Responde para coger cita con su médico de familia para que le trate su resfriado, su gripe, su dolor de espalda o de meñique o simplemente para que le renueve sus medicamentos para no quedarse ya al límite.

Está acabando el verano y el sistema se quedará ya pronto si excusas, de manera que ese cartelito que sale en la aplicación que dice "En este momento no podemos ofrecerle consulta para el profesional seleccionado. Recuede que también puede pedir cita con otros profesionales de su equipo de salud y citas para resolver gestiones administrativas". ¿Qué significa esto? Se preguntan los usuarios. ¿Qué quiere decir eso de que "puede pedir cita con otros profesionales de su equipo de salud?

Al final el remedio es tener que acercarse al centro de salud donde milagrosamente sí te encuentran pronto una cita con el médico o bien irse directamente a las Urgencias del Puerta del Mar para que, al menos en triaje, alguien le mire el meñique que le duele.

La Marea Blanca Gaditana convocaba en días pasados una nueva protesta en defensa de la sanidad pública. En este caso, bajo el lema ‘Por un servicio de urgencias de calidad todos los días del año’ se concentraron a las puertas del centro de salud La Paz, congregando a un nutrido grupo de vecinos, entre ellos representantes del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana, los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento.

“Seguimos luchando por unos servicios de urgencias extrahospitalarias que presten una atención digna y de calidad y para ello es fundamental que la plantilla de profesionales esté al completo. Que no te engañen cuando dicen que no hay médicos; lo que ocurre es que les ofertan contratos tan indignos que se ven forzados a marcharse fuera”, se señaló en redes sociales junto a la convocatoria.