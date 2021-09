Los clubes de motos clásicas creen que el Ayuntamiento de Cádiz no quiere nada con ellos

El Club del Automóvil Clásico de Cádiz organizó una concentración el sábado pasado en El Puerto de Santa María que inicialmente estaba prevista en Cádiz pero aquí no fue posible. Joaquín Góngora, representante del club Vespas y motos clásicas Bahía de Cádiz, advierte que sienten que todos los clubes similares al suyo “estamos marginados por este Ayuntamiento. No nos escucha, no se nos aprecia ni saben el valor histórico que tienen nuestros vehículos que son, al fin y al cabo patrimonio de la ciudad”.

Góngora dice desconocer el motivo de esta presunta marginación porque “jamás nos han recibido”. Afirma que en tiempos de David Navarro al frente de Tráfico sí “se nos atendía”, pero, a partir de ahí, “nadie nos ha vuelto a atender. De hecho hemos solicitado una serie de permisos y nada”.

“La última jugada que nos han hecho estos señores fue cuando solicitamos una concentración que ya, de por sí, nos costó sangre, sudor y lágrimas sacarla adelante. Ya, casi con los permisos concedidos y ya con una comida concertada en el restaurante Zona Franca con la intención de dejar las motos aparcadas en la plaza de al lado. Pedimos permiso para subir las motos a la acera y nos lo denegaron”. Tuvieron que hablar con la Zona Franca para que les permitieran aparcar los vehículos en el aparcamiento subterráneo y lo consiguieron.

Cuando este colectivo lleva a cabo una concentración, uno de los hábitos es exponer todas las motos que participan en la convocatoria en un espacio concreto de la ciudad, para lo que les hace falta un permiso municipal para poder ocupar la vía pública y “para que los gaditanos pueda disfrutar de todo este espectáculo, de manera que, al final, los auténticos afectados son los ciudadanos de Cádiz al igual que los que nos visitan y gustan de este tipo de eventos”.

A esto, Joaquín Góngora le suma otra víctima que es la hostelería. De hecho el portavoz de este colectivo de amantes de las motos clásicas afirma que intentó reunirse con Antonio de María, presidente de Horeca “y ni nos escucharon, cuando lo que le queríamos ponerle en la mesa ya era una concentración de gran nivel e intentar meter a la ciudad en todo lo que es el espectáculo que rodea al Gran Premio de Jerez”.

La respuesta del Ayuntamiento, según Góngora, ha sido siempre, o bien una llamada telefónica denegando lo solicitado, o bien la respuesta del policía local de la puerta del cuartel con un “me han dicho que te diga que no”.

Este aficionado al motor insiste en el poder de convocatoria que tienen las concentraciones que suelen organizar. De hecho, a la que tienen ya montada para este domingo vendrán participantes del Vespa Club Campo de Gibraltar, del Vespa Club Campo Tesorillo, aficionados de Sevilla o de Granada, de manera que lo primero que le aportan a la ciudad es “ubicar a Cádiz en el mapa nacional e internacional de este tipo de eventos que cuentan con adeptos en el mundo entero”.

Además “creo que aportamos nuestro granito de arena para que Cádiz sea una ciudad viva sin olvidarnos de que la última vez que nos reunimos en Cádiz metimos en el restaurante Zona Franca a 110 personas, lo que hace evidente el beneficio que reportamos a la hostelería y a la imagen de la ciudad”.

“Si no, pregúntele a Pelayo del Bar Terraza, al que siempre estaremos más que agradecidos por el trato que siempre nos dispensa.

Este motero se remonta a épocas de Teófila Martínez como alcaldesa o de Rafael Guerrero como concejal de Tráfico para recordar cuándo fue la última vez que se pudieron sentar con los representantes municipales. “Nos escuchaban, nos pedían la documentación pertinente y en días la tenían sobre la mesa y todo eran facilidades. Hemos llegado a meter mil motos en San Antonio”.

Con la llegada de José María González a la Alcaldía todo les resulta más difícil y “lo que este hombre no sabe es que Cádiz es una ciudad motera históricamente. Tenemos las carreras de la playa desde los años 20 hasta cerca de los 60. Luego pasamos a las carreras urbanas: circuito de la Zona Franca, circuito de Bahía Blanca, carreras por el Paseo Marítima, algo que nos convierte en parte muy activa de una provincia que es, de por sí, muy motera”.

Algo más cerca le queda la intención de congregar una concentración de motos en la plaza del Hotel Playa con motivo del último Mundial de Motos: “Les entregamos los papeles tres meses antes y nuestra intención era celebrarlo el día 4 y me llamaron el día 2 para preguntarme que qué queríamos hacer, y luego, de inmediato, denegárnoslo todo”.

Góngora lamenta que grandes eventos y concentraciones de motos clásicas que podrían haber aportado cuantiosos beneficios a la ciudad pensaron en Cádiz y terminaron teniéndose que montar en otras ciudades. El representante de Vespas y Clásicas Bahía de Cádiz comenta que Málaga cuenta con un evento denominado Retromálaga que se organiza todos los años. “Me desplacé hasta Málaga con el secretario del club para hablar con los que llevan adelante esa concentración y les convencimos para que lo trajeran a Cádiz. Lo hablamos con un representante municipal e incluso le ofrecimos la posibilidad de que todos los beneficios que se obtuvieran fueran a parar a entidades que lo necesiten e incluso les propusimos el uso o bien de los antiguos depósitos de tabaco o bien la antigua estación de Renfe y ni se nos contestó”. “Pues al año siguiente se organizó en Sevilla. Hablamos de miles de personas pagando una entrada y de la llegada de motos desde muchos puntos de España. En Málaga es un boom y dura tres días, viernes, sábado y domingo”.

Góngora afirma que ya no están dispuestos a ponerse “de rodilla más delante de este Ayuntamiento y lo sentimos por los gaditanos y aficionados”.

Este domingo, concentración en puerto real

El club de motos clásicas Vespas y clásicas Bahía de Cádiz ha organizado, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Puerto Real, una concentración para este domingo, con motivo del Día del Turismo que han bautizado este año como Aires de la Bahía 2021.

La intención de los organizadores es convocar a los vehículos que participarán en esta cita entre las nueve y media y las diez y media en el patio del Club Náutico Alcázar de Cádiz. Desde allí se irán con destino a Puerto Real atravesando el puente Carranza, haciendo una parada en el aparcamiento de Airbus. A partir de ahí, la Policía Local puertorrealeña les escoltará durante el pasacalle que quieren protagonizar por la Villa.

Esta ruta la terminal con un refrigerio en el bar El Patio. Desde allí se dirigirán hasta el Ayuntamiento, donde serán recibidos por las autoridades municipales, antes de iniciar una visita cultural por la ciudad, con una parada en el teatro de Puerto Real. Una vez finalizada esta ruta, las motos quedarán expuestas en la plaza Rafael Alberti y ya, a partir de ahí, protagonizarán una comida “de hermandad”, de nuevo en las instalaciones de El Patio donde tienen pensado hacer varios sorteos entre los participantes en esta cita del motor.

Esta concentración contará con la ayuda de los talleres de Cádiz Talleres Payán, Talleres Darío, Motos Castro, Motos Cornejo, Motos Iván y Motos Rafa, además del club Clásicas Málaga, Interbrok Seguros y El Rincón de Silvia.

La pandemia les ha obligado a mantener un tope de entre 60 y 100 participantes inscritos, a los que sumarán todos los simpatizantes que se suelen añadir durante el recorrido del pasacalle.