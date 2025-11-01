La ciudad que se jubila, gaditanos de más de 65 años por barrios

Población mayor de 65 años
Miguel Guillén

01 de noviembre 2025 - 06:00

Cádiz está muy cerca de la jubilación. Consulta en esta infografía el porcentaje de personas mayores de 65 años por secciones y barrios. En algunos casos, casi se alcanza el 40%, y en muchos se supera el 30%.

Porcentaje de población mayor de 65 años en Cádiz

Sección y entorno Porcentaje de población mayor de 65 años (%)
Sección 09014 · Entorno Segunda Aguada 39,06
Sección 09010 · Entorno calle Pablo Ruiz Picasso 38,62
Sección 08021 · Entorno calle Villafuente Bermeja 37,92
Sección 10015 · Entorno plaza Maestro Escobar 37,60
Sección 10009 · Entorno calle Caracola 34,53
Sección 03006 · Entorno calle Doctor Marañón 33,94

Fuente: INE (ADRH 2023). · Unidad: Porcentaje de población mayor de 65 años. · Gráfico: M. Guillén

En rojo aparecen las zonas con los porcentajes más altos. Casi todo el litoral del Paseo Marítimo está marcado con los mayores valores, y solo tres zonas en color azul que rondan el 15%.

