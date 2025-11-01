La ciudad que se jubila, gaditanos de más de 65 años por barrios
Cádiz está muy cerca de la jubilación. Consulta en esta infografía el porcentaje de personas mayores de 65 años por secciones y barrios. En algunos casos, casi se alcanza el 40%, y en muchos se supera el 30%.
En rojo aparecen las zonas con los porcentajes más altos. Casi todo el litoral del Paseo Marítimo está marcado con los mayores valores, y solo tres zonas en color azul que rondan el 15%.
También te puede interesar
CONTENIDO OFRECIDO POR AYTO DE TARIFA
Contenido patrocinado
Contenido patrocinado
Newsletter 'Botón de muestra', o cómo sobrevivir a los locos bajitos
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.