La ciudad que se jubila, gaditanos de más de 65 años por barrios

Cádiz está muy cerca de la jubilación. Consulta en esta infografía el porcentaje de personas mayores de 65 años por secciones y barrios. En algunos casos, casi se alcanza el 40%, y en muchos se supera el 30%.

Porcentaje de población mayor de 65 años en Cádiz Sección y entorno Porcentaje de población mayor de 65 años (%) Sección 09014 · Entorno Segunda Aguada 39,06 Sección 09010 · Entorno calle Pablo Ruiz Picasso 38,62 Sección 08021 · Entorno calle Villafuente Bermeja 37,92 Sección 10015 · Entorno plaza Maestro Escobar 37,60 Sección 10009 · Entorno calle Caracola 34,53 Sección 03006 · Entorno calle Doctor Marañón 33,94 Haz clic para activar el mapa

En rojo aparecen las zonas con los porcentajes más altos. Casi todo el litoral del Paseo Marítimo está marcado con los mayores valores, y solo tres zonas en color azul que rondan el 15%.