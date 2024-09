Cinco pisos 'curiosos' que Idealista anuncia en Cádiz

El portal inmobiliario Idealista es una fuente inagotable de información. No sólo de la oferta de viviendas en una ciudad si no también de todo lo que te puedes encontrar en ella una vez que te dispones a buscar un inmueble. Y es que es una de esas páginas en las que puedes echar el rato aunque ni siquiera tengas el dinero para comprarte un piso o la necesidad de alquilar uno. Es entretenida por la cantidad de anuncios que tiene y por la singularidad de muchos de ellos.

En este listado vamos a hacer un repaso por cinco de ellos que nos han parecido peculiares en la ciudad de Cádiz, ya sea por su tamaño, su altura, su precio o por los ilustres inquilinos que habitaron entre sus paredes.

Piso con okupas incluidos

Uno de los anuncios más llamativos de Idealista en Cádiz es el de un piso de dos dormitorios y 70 metros cuadrados, situado en la calle Arillo, en la Barriada de la Paz, que se vende por 72.450 euros. Hasta aquí todo bien, es hasta barato para lo que se puede encontrar en la capital. Pero cuando seguimos leyendo salta la sorpresa: el piso está okupado ilegalmente y aquel o aquella que se atreva a comprarlo se lleva de regalo a estos inquilinos. Al parecer esto no es tan malo, si no que incluso tiene ventajas, como reza en el anuncio: "Beneficios de invertir en este inmueble okupado: precio de adquisición reducido. Dado que el piso está okupado ilegalmente, se ofrece un precio significativamente menor que su valor de mercado, permitiendo una inversión inicial más baja. Alto potencial de apreciación: la posibilidad de comprar a un precio reducido abre la puerta a una alta rentabilidad, potencialmente superior al 20%, después de resolver la ocupación ilegal y realizar las reformas necesarias. Renovación a medida: tendrás la oportunidad de remodelar y actualizar el piso para aumentar su valor de mercado y atractivo, sea para alquiler o reventa". Todo ventajas.

Además, el anuncio advierte que la foto que lo acompaña puede no coincidir con el interior de la vivienda, porque claro, no pueden acceder a ella y no saben en qué estado se encuentra actualmente. Más ventajas: solo se puede comprar al contado. En mano. A tocateja. En definitiva, una ganga.

El piso más pequeño

Ya sabemos que Cádiz no se caracteriza por tener pisos especialmente grandes o amplios. Y los que existen cuestan un dineral. La media se sitúa en torno a los 60-70 metros cuadrados en una ciudad con una demanda mucho mayor que la oferta y en la que, además, las nuevas promociones están optando por aprovechar al máximo al espacio y ofrecer viviendas a partir de los 35 o 40 metros cuadrados. Una cosa es eso, que ya es pequeño, y otra es vivir en la mitad de ese espacio, concretamente en 20 metros cuadrados, que es el piso que anuncia Idealista en Cádiz con menores dimensiones. En realidad es aún menos, porque tiene 20 metros construidos, pero sólo 16 útiles.

Se trata de un dúplex (en realidad es un mini piso con un altillo de toda la vida) de una habitación, con baño, cocina y hasta un pequeñito salón, todo muy aprovechado, desde luego. Se vende por 94.000 euros y dispone de licencia de vivienda turística.

El piso más alto en venta

Aunque Cádiz no es Nueva York tiene sus rascacielos. O sus edificios altos, para no venirnos muy arriba. Quien no tenga vértigo y le guste otear el horizonte desde las alturas, tiene en Idealista la oportunidad de visitar el piso más alto en venta ahora mismo en su web. Se trata de una vivienda situada en el piso 15 de un edificio junto al hospital Puerta del Mar. Con 128 metros cuadrados y tres habitaciones, "las vistas son panorámicas, ya que al ser una planta alta se puede ver el mar por la zona de la playa Victoria y la Bahía", reza en el anuncio.

Un piso que ha contado con inquilinos ilustres

En la calle Compañía de Cádiz encontramos una vivienda del siglo XVIII "en la que vivieron seis diputados americanos de las Cortes de Cádiz", presume el anuncio. Conserva los suelos de mármol, portalones y vigas de caoba originales y un frontal de azulejos del XVIII, aparte de suelos hidráulicos y puertas del XIX y principios del XX. Según el plano que se adjunta en el anuncio, el piso tenía una sacristía y un oratorio, además de múltiples estancias, ya que tiene balcones en la calle de atrás, Doctor Dacarrete. Su precio es de 430.000 euros y dispone de ocho dormitorios, aunque según el plano parece que se trata de una particición en dos pisos.

El piso con la mayor rebaja

Cuando una vivienda sale el mercado las expectativas son siempre altas, pero la realidad es que el paso del tiempo y la falta de ofertas suponen que esas expectativas se rebajen y el precio vaya descendiendo progresivamente. En el caso de Cádiz, hay un piso que se anuncia ahora mismo con la mayor rebaja sobre su precio inicial. Concretamente han sido 100.000 euros los que se han descontado de los 850.000 euros iniciales, por lo que ahora aparece por 750.000 euros. Se trata de un inmueble de 130 metros cuadrados situado en el Paseo Marítimo, frente a la playa de La Victoria, en una sexta planta. Cuenta con tres habitaciones, dos baños y garaje incluido.