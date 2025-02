Cinco colegios de Cádiz participan en el proyecto Leer+ de la Fundación Lara

Mejorar la comprensión lectora del alumnado de primaria de zonas socialmente vulnerables. Con este objetivo la Fundación José Manuel Lara pone en marcha una nueva edición del proyecto Leer+ alcanzando a 400 escolares de Andalucía y Melilla, durante el curso 2024/25, medio centenar de ellos en Cádiz. Leer+ es un programa de acompañamiento lector que se desarrolla en sesiones semanales de una hora, contribuyendo al progreso académico del alumnado y reduciendo el abandono escolar. Este año, como principal novedad, además del aumento de menores participantes, se están desarrollando en sesiones por la mañana, además de por la tarde, como el curso pasado. Las sesiones en horario escolar están propiciando una implicación aún mayor de los centros educativos.

El proyecto es cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de España. Esta colaboración permite llegar a 30 centros educativos de Andalucía y 5 en Melilla, abarcando las provincias de Almería, Cádiz, Málaga, Sevilla y la ciudad autónoma de Melilla.

El apoyo de la Agenda 2030 ha permitido la implantación del programa este curso en cinco centros de Educación Primaria de Cádiz, en concreto, tres en la capital: CEIP Fermín Salvochea, CEIP La Inmaculada y CEIP Juan Carlos Aragón, y dos en San Fernando, CEIP Camposoto y CEIP Los Esteros.

“Cuando entramos en la biblioteca de cualquiera de los centros donde se está desarrollando una sesión LEER+ encontramos a varias parejas, formadas por un escolar y una persona voluntaria, leyendo. Comparten lecturas, pero también risas, anécdotas… ya que una de las bases de este proyecto de acompañamiento lector es el vínculo tan especial que se crea entre el alumnado y el voluntariado, un aspecto que garantiza la continuidad del menor en el programa”. Así, lo explica el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez. De hecho, en la primera edición el promedio de asistencia fue de un 75,5% y más de un 80% del alumnado que comenzó la actividad finalizó el programa.

El I Informe de Situación de la Comprensión Lectora en España 2024, el primero específico sobre esta materia en nuestro país, revela que el 53% del alumnado de Educación Primaria tiene un nivel de lectura por debajo de lo 'deseable'. Es decir, más de la mitad de los estudiantes son incapaces de comprender adecuadamente un texto. Este informe, que involucra a 47.827 escolares de todo el país, ha considerado variables como el género, la fecha de nacimiento, y el contexto socioeconómico de los escolares. Ante estos datos, Leer+ se presenta como una herramienta clave para mejorar la comprensión lectora, con el fin de asegurar mejores resultados académicos y reducir el absentismo escolar.

Las sesiones de lectura son coordinadas por personal dinamizador de la Fundación José Manuel Lara, quien organiza pequeñas dinámicas para fomentar el amor por la lectura. Además, el voluntariado es formado previamente para conocer la metodología de Leer+ y entender mejor el perfil del alumnado con el que trabajará. Celia Dueñas, una de las voluntarias que se ha unido al proyecto este año, expresa su entusiasmo durante la formación: “Estoy muy ilusionada. Me parece una iniciativa maravillosa. Me gusta mucho leer y creo que la lectura es esencial, no solo para el aprendizaje, sino también para desarrollar la imaginación y acceder a otras realidades a través de los libros”.

La Fundación José Manuel Lara tiene como misión fomentar la lectura y apoyar la educación como motores fundamentales para la transformación social. Además, la entidad trabaja en la divulgación, desarrollo y protección de la cultura. A través de varias líneas de trabajo, la Fundación fomenta el hábito lector entre la ciudadanía, mejora la competencia lectora, impulsa la creación literaria y dinamiza el ámbito editorial.