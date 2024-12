Cierre de la pastelería de El Pópulo en Cádiz: "Nos dan tres meses más, pero no sabemos dónde mantener el negocio"

La histórica pastelería de El Pópulo, en Cádiz, se prepara para su cierre. La propiedad del edificio, que se va a transformar para apartamentos turísticos, les dio hasta el 31 de este mes para cerrar el negocio y dejar libre el local. Sin embargo, tal vez por el espíritu navideño, les han dado una prórroga de tres meses más de vida, hasta marzo de 2025, antes de poner fin a una labor más que centenaria.

La pastelería, uno de los comercios protegidos por el PGOU, fue fundada en 1849, por lo que es uno de los comercios más antiguos de la ciudad de Cádiz aún en funcionamiento. Le superan en años de trabajo las farmacias de San Juan de Dios, Mentidero y Compañía.

"Ahora nos han dado hasta marzo, pero no más tiempo. Esperamos que sea suficiente para encontrar un local al que poder trasladarnos. Aún no tenemos nada, por lo que no sabemos dónde podemos mantener el negocio", comentan en el local mientras siguen despachando su popular Pan de Cádiz. Ya se han visto algunos locales, pero la pastelería necesita de un espacio amplio donde instalar su obrador, que hoy ocupa la primera planta del edificio de la calle Pelota. La búsqueda no es sencilla pues se unen tres cuestiones: el coste del alquiler, en una ciudad donde el metro cuadrado sigue siendo muy alto; la ubicación, aunque la marca sin duda tirará allí donde puedan reabrir; y el espacio, lo suficientemente grandes para tener un despacho al público donde exponer sus productos, además del local para el obrador.

La esperanza es que en estos tres meses de prórroga puedan encontrar algo en la ciudad. Mientras tanto "la gente sigue viviendo y animándonos", una presencia solidaria de antiguos y nuevos clientes que fue creciendo desde que este diario publicó la noticia del cierre de la centenaria pastelería.

Por lo pronto, y ya que se mantinen toda la Navidad y Reyes abiertos, han mantenido el ritmo de producción de su oferta, especialmente la del Pan de Cádiz, "de las que podemos vender más de 60 unidades cada día".

El maestro pastelero, Manuel Rosas, junto a un equipo de cinco personas más, espera continuar con este trabajo.

Aunque el local tiene la protección etnológica que le da el actual PGOU, lo cierto es que ésta no impide su clausura, pues basta con una placa para recordar el uso de la tienda desde hace cerca de 180 años. Igualmente, la ordenanza municipal aprobada en el anterior mandato del Ayuntamiento sí permite la transformación del edificio en apartamentos turísticos, ya que tiene el grado 1 de protección.