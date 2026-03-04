Cierran los dos restaurantes Parsa Doner Kebab de Cádiz por orden judicial

El local de la avenida Ana de Viya cuando se inauguró, en mayo de 2025.

A finales del mes de mayo de 2025 abría sus puertas en Cádiz, en el antiguo local de La Pasiega, en la avenida Ana de Viya número 12, el restaurante Parsa Doner Kebab. Este establecimiento, que ofrecía varios platos típicos de la cocina turca, ocupó un importante lugar en la zona de los soportales.

A las pocas semanas se inauguraría el segundo restaurante, del mismo nombre, en la avenida Cayetano del Toro, junto a la gasolinera BP.

Tras poco más de nueve meses funcionando, ambos establecimientos están cerrados por orden judicial. En la puerta aparece un anuncio oficial que señala que los locales están clausurados por diligencias previas de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 2 de Badajoz.

La investigación acerca de las causas de estos cierres sigue bajo secreto de sumario, según fuentes de la Policía Nacional.

Parsa Doner Kebab tenía tres restaurante en Badajoz, uno en Puerto Serrano, dos en Cádiz y otro en Portugal. En la actualidad solo sigue abierto uno en la ciudad extremeña.