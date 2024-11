Cierra en la calle Compañía de Cádiz la tienda de moda y complementos Urika

La calle Compañía de Cádiz se quedará, desde el 5 de enero de 2025, con un negocio menos. Se trata de la tienda de moda y complementos Urika, que abrió sus puertas en el año 2018 en esta céntrica vía. Por ello, desde el próximo 1 de diciembre y hasta el día del cierre, los artículos de este comercio estarán en liquidación.

Así lo cuenta Alí, propietario de este negocio junto a su mujer Cati, quien explica los motivos que los han llevado a tomar esta decisión. "Tenemos género hecho a mano, de varios estilos y bien seleccionado... Apostamos por la calidad, por la exclusividad, por la buena atención... Lo que pasa es que en Cádiz hay poco dinero y eso que nosotros seguimos con el sistema antiguo de apartar los artículos y que cada uno lo pague como pueda".

Alí, con una larga experiencia en el sector del comercio, afirma que ni siquiera la llegada continua de cruceristas ha servido para mantener a flote el negocio. "Aunque lleguen varios barcos a la vez, eso luego no se nota. Ningún comercio del centro se beneficia, pero nosotros aún menos porque los cruceristas cuando entran y ven los precios se asustan un poquito". No obstante, el propietario de Urika cree que sus artículos merecen pagar un poquito más. "Unos zapatos de 130 euros no son caros porque son de calidad, cómodos y exclusivos. Un bolso hecho a mano de cuero de curtido vegetal, que no tiene productos químicos y envejece muy bien, tampoco es caro... Todo lo que vendemos son productos diferentes y especiales y no hay tanto público para eso", sentencia Alí.

No obstante, durante estos cinco años de vida, Urika ha conseguido atraer público que incluso se han desplazado de otras ciudades para llevarse a casa sus bolsos, carteras, zapatos, ropa y accesorios. "De la provincia de Cádiz viene gente de Jerez, El Puerto, Puerto Real o Chiclana a comprarnos, y de Cádiz también tenemos clientes, pero no merece la pena el esfuerzo que supone mantener esta tienda. Con la edad que tengo, ya estoy quemado". Y es que este empresario tiene una amplia trayectoria, ya que ha tenido una tienda Urika en la capital, en la avenida Cayetano del Toro hace muchos años; en los soportales otro comercio llamado Pop Up, y en San Fernando tres tiendas y un negocio de venta al por mayor. En la actualidad cuentan con una tienda Urika en el Novo Sacti Petri que abre desde marzo hasta finales de octubre o principios de noviembre.

Alí, marroquí que lleva más de 35 años en Cádiz, señala que a pesar de esta mala noticia está muy agradecido a los gaditanos por la acogida que ha tenido su tienda en estos seis años y anuncia que su sueño es montar un restaurante de cocina de su país natal.