El ciclo ‘Cádiz, libro abierto’ finaliza con la intervención del filósofo y ensayista Juan Arnau

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pone el broche final al ciclo Cádiz, libro abierto, patrocinado por la Fundación Unicaja. El último encuentro contará con la participación del filósofo, astrofísico y ensayista español Juan Arnau. Su intervención, titulada Materia que respira luz, está prevista el jueves 18 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, con entrada libre hasta completar aforo.

La intervención de Arnau se enmarca en su reconocida trayectoria intelectual, caracterizada por una constante búsqueda del conocimiento y por el diálogo entre disciplinas científicas y humanísticas. El ensayista se formó inicialmente en Astrofísica y posteriormente se especializó en Filosofía y Cultura indias. Esta formación transversal ha dado lugar a una extensa y sólida obra ensayística, en la que convergen el pensamiento científico, la tradición filosófica oriental y una mirada crítica sobre la cultura contemporánea.

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Antropología del budismo, Rendir el sentido —obra finalista del Premio Anagrama de Ensayo— y Manual de filosofía portátil, con la que obtuvo el Premio de la Crítica Valenciana 2015 y fue finalista del Premio Nacional de Ensayo ese mismo año. A estos títulos se suma Historia de la imaginación. Del antiguo Egipto al sueño de la Ciencia, un recorrido por los grandes hitos y las etapas más fértiles de la creatividad humana, así como Budismo esencial, donde ofrece una visión completa y rigurosa de las enseñanzas de Siddharta Gautama.

La charla que ofrecerá en el marco del ciclo Cádiz, libro abierto tomará como punto de partida su obra más reciente, Materia que respira luz. En esta publicación, Arnau reflexiona sobre el mito de la ciencia y analiza de forma crítica la denominada “erótica del dato” que domina buena parte del pensamiento moderno. Durante el encuentro, el autor propondrá una mirada alternativa que invita a repensar la relación entre conocimiento, imaginación y experiencia.

‘Cádiz, libro abierto’

El Centro Andaluz de la Letras y la Fundación Unicaja promueven este ciclo un año más para dar a conocer la riqueza documental de la Biblioteca Fundación Unicaja de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu, ubicada en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. En la edición 2025 ha participado Ramón Andrés, Anna Caballé, María Belmonte y Juan Arnau.