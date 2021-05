El cese en la Secretaría General y los despidos en Servicios Sociales hacen coincidir a PP y PSOE en Cádiz

Partido Popular y PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz han coincidido este martes a la hora de criticar a Ganar Cádiz por tratar de desvincularse de los dos despidos que se han producido en Servicios Sociales, cuando es una delegación que está en sus manos y también por el cese de Marta Espínola como directora del área de Secretaría general.

En referencia a este asunto, el presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha defendido la necesidad de “un giro radical” en la política de personal municipal, que además de los despidos en Servicios Sociales tiene un nuevo capítulo “en los ceses y persecuciones que se están dando en el área de Secretaría General”.

En este sentido, asegura que “los gaditanos están hartos de las ocurrencias de este Equipo de Gobierno, están bastante hartos de que Kichi y los suyos se preocupen más por los gatos y los patos que por los trabajadores municipales de Servicios Sociales o por los funcionarios. Lo que tenemos a día de hoy es un Gobierno Local sin el más mínimo proyecto de ciudad, dando tumbos y sacando cada semana un asunto que no importa más que a ellos y a sus círculos cercanos mientras los problemas de la ciudad no paran de crecer”.

Por otra parte, desde el Grupo Municipal Socialista también se ha anunciado que se van a pedir explicaciones al concejal delegado del área de Secretaría general para conocer las razones concretas que han llevado al cese de la directora de este área, Marta Espínola, porque teniendo en cuenta la denuncia de Comisiones Obreras “parece que han sido razones totalmente subjetivas las que han provocado esta destitución. Es un cese por haber realizado su trabajo con objetividad y sin doblegarse a las decisiones políticas”.

Y en lo que se refiere al despido de las dos trabajadoras de Servicios Sociales, Juancho Ortiz ha pedido a Helena Fernández, concejala de Servicios Sociales, que “sea coherente con las declaraciones realizadas por su formación política y si no está de acuerdo con la manera en la que se gestiona desde el Área de Personal la Concejalía que lo arregle o que presente su dimisión”.

Juancho Ortiz señaló del mismo modo que “tiene motivos más que suficientes para marcharse: la solución mágica que Ganar Cádiz anunció hace seis años ni se conoce ni se le espera, las colas en Servicios Sociales son cada vez mayores, la gestión de la atención a las Personas Sin Hogar es, simplemente, un desastre, y por último tiene a los trabajadores amenazados y soportando agresiones. Ahora el colmo es que les despidan a trabajadores y ella no pueda o no sepa solucionarlo”.

El PSOE también ha criticado la actitud de Ganar Cádiz, que no ha defendido a las dos trabajadoras de asuntos sociales que dependen de la delegación dirigida por este grupo político: “Martín Vila, Helena Fernández, Rocío Sáez y Eva Tubío son concejales del equipo de gobierno, gobiernan en confluencia con otros nueve concejales, así que no pueden desvincularse de la toma de decisiones. Se es equipo de gobierno para todo, no vale ser gobierno para algunas tomas de decisiones de tu agrado y luego criticar desde tus siglas políticas cuando una decisión del equipo de gobierno no te conviene”.

De este modo, aseguran que “la única verdad es que no han luchado por esos puestos de trabajo, por esas dos trabajadoras sociales, no han sido capaces de defender a dos trabajadoras de su delegación, sino que han aceptado la decisión de su compañero en el gobierno, el concejal responsable de contratación, Demetrio Quirós”.