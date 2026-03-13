El cementerio de Cádiz: 30 años cerrados, 10 años clausurado

El último entierro celebrado en el cementerio de San José, en Cádiz, tuvo lugar el 20 de enero de 1992. Se inició entonces un periodo de una década para completar el desalojo de los miles y miles de enteramientos, tras cerca de dos siglos de funcionamiento.

Evidentemente, este calendario no se cumplió. Desalojar todo un cementerio no era una operación sencilla. Había que localizar, además, a las familias de muchos de los que descansaban en el camposanto.

En 2016 se procedió a comunicar a la Junta de Andalucía la clausura definitiva del cementerio, aunque aún quedaban por retirar los 90.000 restos que descansaban bajo tierra e investigar los casos de bebés robados que pudiesen estar enterrados en Cádiz y, sobre todo, los restos de los fusilados en el inicio de la Guerra Civil y durante los años de la dictadura. Ahora se inicia el proceso de traslado a Chiclana de los restos de los 90.000 enterrados bajo tierra.