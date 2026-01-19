La Catedral de Cádiz será sede este 2026 de una exposición sobre la Sábana Santa

La Catedral de Cádiz va a ser sede este año 2026 de una exposición internacional que muestra una escultura del cuerpo de Cristo "hiperrealista", concebida en base a todo lo que recogen las escrituras y a los distintos descubrimientos vinculados con el proceso de Jesús y su muerte.

La muestra, que en la actualidad puede verse en Granada y que ha recorrido numerosos países y ciudades en estos últimos años, estará abierta en Cádiz desde el 30 de enero al 15 de junio, y se anuncia como todo un aliciente para conocer con precisión el castigo que sufrió Jesús y los datos y características de la Sábana Santa de Turín.

En concreto, la organización de esta exposición habla de cuatro grandes atractivos que quedarán establecidos en la cripta de la Catedral. Una experiencia tecnológica audiovisual "con proyecciones que te permitirán conocer la representación de la figura de Jesucristo a lo largo de los tiempos", una "reproducción exacta del lienzo de Turín que ha intrigado a creyentes y científicos durante siglos", una experiencia de realidad virtual "que te transportará a los momentos más intensos de la Pasión de Cristo, permitiéndote vivirla como si estuvieras allí" y la escultura hiperrealista "que recrea con minucioso detalle al Hombre de la Sábana Santa, fruto de años de investigación científica, antropológica y artística".

"La escultura, a tamaño natural, reproduce con exactitud cada herida y rasgo anatómico: las marcas de la flagelación, los orificios de los clavos, la herida en el costado, las señales de caídas y las huellas de tierra. El cuerpo aparece en la postura fijada por la rigidez cadavérica, con las rodillas flexionadas y la cabeza inclinada, reflejando el instante final tras la crucifixión. El rostro, hinchado y marcado por los golpes, transmite un profundo sufrimiento, pero también una serena dignidad, como si capturara el momento entre la muerte y la resurrección", explican desde la organización, apuntando a que su realización responde a más de 15 años de investigación forense, artística e histórica.

La exposición abrirá de lunes a sábado de 10.00 a 19.00 horas y los domingos de 13.30 a 19.00 horas, estando disponibles unas audioguías en ocho idiomas (español, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, polaco y holandés). La entrada tendrá un precio general de 12 euros, que incluye la visita a esta exposición y al resto de la Catedral, habiendo precios reducidos para mayores (11 euros), jóvenes de 13 a 25 años (9 euros), residentes y naturales de la provincia de Cádiz (7 euros), grupos de al menos 20 personas (8 euros cada uno), o personas con "capacidades diferentes" con minusvalía del 33% al 66% (11 euros).