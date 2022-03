Casa de vecinos de Cádiz | ¿Por qué los Chinchorros?

De todas las anécdotas y vivencias que se escucharon este jueves 10 de marzo en la inauguración de la muestra Los Chinchorros verdaderos, sólo un asunto provocó la división de opiniones entre los vecinos. “¿Pero por qué se llama los Chinchorros?”, azuzaba al revuelo Javier Osuna, autor de las fotografías de la exposición, en su mesa de testimonios de vecinos y en el propio público.

De todas las teorías posibles, dos parecían cobrar fuerza para los protagonistas de la tarde en el Castillo de Santa Catalina. “Porque antiguamente aquello era una vaquería, “y como los animales tienen bichos pues de ahí los Chinchorros”, apostaba Manuela Hita. "No, mujer no, viene del nombre de unas barcas que se guardaban allí en el milnovecientosymuypoco a través de unos carrillos, que me lo dijo a mí un hombre que sabe mucho y que es médico que vive en la Alameda”, mantenía Juan Pérez...

La incógnita sigue en el aire, y cada cual tiene su versión pero, eso sí, en lo que se llegó pronto a quorum entre los asistentes a la puesta de largo de la muestra es que los Chinchorros son ellos, aquellos que vivieron "en el número 9 de la calle Marqués de Cropani del barrio de San José, ese fue el lugar exacto y único en el que estuvo ubicada la llamada Casa de los Chinchorros", como recuerda Osuna ante el empeño de los que consideran Chinchorros a toda la zona colindante.

"De hecho, creo que ese es el verdadero motivo por el que Javi Osuna nos ha embarcado a todos en esta exposición. Para que quede claro cuáles son los Chinchorros verdaderos", reía la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, que acompañó a los autores de la muestra, el mencionado Osuna y el pintor Pepe Baena, y a los numerosos vecinos y familiares que asistieron a la inauguración de Los verdaderos Chinchorros.

La realidad es que esta exposición hunde sus raíces en la inquietud (la curiosidad contagiosa de Javi Osuna) del productor de Canal Sur Radio por la fotografía. "Entonces, hablamos de final de principios de los 90 comenzó a interesarme mucho la fotografía y gracias a mi maestro Kiki, que me regalaba bobinas de carrete, y a mi hermano que entonces era director del Aula del Mar de Diputación, y tenían laboratorio propio, pues pude empezar a hacer mis propias fotos y, claro, qué fotografié, pues lo que tenía cerca, lo que amaba", rememora durante la visita a la muestra Osuna que nunca imaginó que, finalmente, "estas fotografías fueran algún día a estar en una exposición".

Y el caso es que fue el pintor Pepe Baena que "un día viendo algunas de estas fotografías que Javi tenía en su blog" le propuso que le enviara "alguna para poder pintarla". "Me interesaron mucho y Javi, del tirón, me envió varias, hice unos cuadros se los enseñé y le gustaron, y luego me envió otras más, y así... Ha sido algo muy natural, un proceso muy bonito que ha partido del interés de ambos por nuestros trabajos", explica Baena, también, de alguna forma, parte ya de la comunidad de los Chinchorros.