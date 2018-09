"Un carnaval tan cinematográfico aún no tenía su película"

-su primer guión de cine. Y va y se lo dirige un clásico de nuestro cine como Fernando Colomo. Empieza fuerte.

-Uf, sí. Es para estar orgulloso. Para mí es un auténtico pelotazo. Yo llevo trabajando de guionista de televisión durante trece años en muchos programas de humor. En el que hacía con Manu Sánchez conocí a muchos gaditanos y a gente del carnaval.

-Ellos le dieron la idea.

-Bueno, yo tenía la idea de lo del robo de la droga y, sí, pensé que sería buena idea mezclarlo con el carnaval. De repente me di cuenta que una ciudad tan colorida, tan cinematográfica había tenido rodajes, sí, pero con Cádiz haciendo de Cuba o la otra haciendo de Pamplona en San Fermín. Pensaba que con la potencia que tiene esto o me adelantaba o tarde o temprano alguien me acabaría quitando la idea.

-Y que el Carnaval en los últimos años ha crecido mucho, está más de moda.

-Claro. Es que el de Venecia o el de Río tienen sus películas, pero del de Cádiz hay documentales pero yo creo que ninguna ficción. No podía ser que el carnaval de Cádiz no tuviera su película.

-Usted es de Málaga. Se habrá andado con cuidado.

-Bueno, llevo muchos años trabajando con gaditanos y tengo muchos amigos aquí. Algunos personajes están inspirados en ellos. Y he tenido mucha ayuda.

-¿Trata con cariño a sus narcos?

-Apología no hay ninguna, aunque trato una parte del narcotráfico más original, por lo que no son narcos al uso. Mis narcos son unos indeseables, pero es como si dices si Tarantino trata con cariño a sus asesinos. Son los asesinos de Tarantino, son unos indeseables, pero bueno, son los asesinos de Tarantino.

-¿Le han cambiado mucho el guión?

-Me lo han cambiado lo razonable por cuestiones de producción o porque los personajes crecen por sí mismos. Lo normal.