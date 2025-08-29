Carme Pigem ofrece una charla sobre arquitectura y naturaleza en La Terraza de Fundación Unicaja

La arquitecta y Premio Pritzker Carme Pigem clausura el ciclo ‘Arquitectura, paisaje y territorio’ con la charla ‘Ilación’, en la que ahondará sobre las relaciones entre arquitectura y naturaleza, el miércoles 3 de septiembre a las 20:30 horas en La Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz con entrada libre hasta completar aforo.

Esta iniciativa, impulsada en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, ha reunido en el centro cultural de la institución a algunas de las más destacadas figuras de la arquitectura contemporánea internacional como Alberto Campo Baeza, Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz, y Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa con el objetivo de analizar la evolución urbana de la ciudad a través de su arquitectura, su patrimonio y su diálogo con el entorno natural.

Sobre Carme Pigem

Arquitecta y fundadora junto a Ramón Vilalta y Rafael Aranda de RCR Arquitectes, Carme Pigem, ha sido profesora de Urbanismo y Arquitectura del Paisaje y de proyectos arquitectónicos en la ETSA de Barcelona y del Vallés, además de en el Departamento de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Zúrich. Desde 1989 es asesora del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y actualmente convoca y dirige un workshop internacional de verano en su estudio ubicado en Olot.

Entre sus reconocimientos, destacan el Premio Pritzker, el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Caballero y Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa y la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura Francesa, en otros.

Desde 2020, su obra forma parte de la colección permanente del Centro Pompidou. Han participado en exposiciones internacionales y monográficas en el Palau Robert de Barcelona, en el Museo ICO de Madrid, en el Palacio de Miramar de San Sebastián, en la Bienal de Venecia y en la Toto Gallery Ma de Tokio. También es cofundadora de la fundación RCR BUNKA para estimular la valoración por la arquitectura, el paisaje, las artes y la cultura.