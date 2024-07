Carlos Sadness: "En un festival no estás en un bar con música de fondo, hay que saber estar"

Su apellido artístico es 'Sadness', aunque su modo de estar en un escenario implique de todo menos tristeza. Carlos Alberto Sánchez Uriol (Barcelona, 1984) aterriza en Cádiz por primera vez en plena gira de su disco 'Realismo Mágico' (Sony, 2024). Es una mente que desborda creatividad. Además de compositor y cantante, es ilustrador. La última portada es de su creación. Entre sus logros, crear sonidos atribuibles en exclusiva a él. Con legiones de seguidores amantes del desenfado, abrazos entre amigos y dejarse llevar, Sadness invocará a través de los vientos de Cádiz el espíritu de un festival este viernes 2 de agosto.

Pregunta.Es la primera vez que Cádiz va a disfrutar de tu música, calificada por muchos de "tropical". ¿Cómo se gesta a nivel creativo este estilo tan propio y personal?

Respuesta.Siempre he pensado que cuando más encuentras tu estilo es cuando eres más libre y despreocupado de cuál es tú estilo, tu marca o tu esencia. Ser uno mismo, sin pretender tener lo que te gustó de otras personas o artistas. Creo que es algo que se encuentra de manera casi inconsciente, hasta que la gente, desde fuera, empieza a señalártelo.

P.- El realismo mágico es uno de los movimientos literarios más importantes de la historia. Ahora es también el nombre de tu último disco. ¿Cómo se adapta ese concepto a la música?

R.No he tratado de llevar las características del RM en sí, como movimiento, pero sí que se adaptaba muy bien el significado al contenido del disco. Un periodista que me entrevistó en México hace pocos años dijo que mi música tenía mucho “Realismo Mágico” y en aquel momento pensé que podría ser el título del disco que se estaba creando.

P.- "La ternura es todo un acto de rebeldía". Esta frase cierra 'Personita buena', dando lugar a una reflexión pasional. ¿Crees que hoy mostrarse tierno es rupturista?

R.Lo es, porque se está premiando mucho el individualismo, el mostrarse fuerte e inalterable. A veces me aparecen los típicos gurús para el hombre heterosexual diciendo cosas como “nunca muestres tu debilidad a una mujer si quieres enamorarla” o cosas por el estilo. Creo que toca sacar a flote lo humano, antes de que todos nos volvamos insoportablemente cínicos.

Toca sacar a flote lo humano, antes de que nos volvamos insoportablemente cínicos

P.- En tus canciones queda a las claras que se puede bailar la tristeza. ¿Es también una reivindicación para que la aceptemos más?

R.No lo hago conscientemente, pero sí hay tristeza o nostalgia en muchas de mis canciones. Mucha gente me dice “haces música buenrollera” y creo que es un juicio muy superficial y precipitado, pero lo entiendo, porque muchas de mis canciones más famosas han sido las más optimistas, pero realmente soy muy dado a hacer brillar la nostalgia en las canciones, casi parece que sea algo alegre.

P.- Muchos compañeros de profesión dicen enfrentarse a numeroso público charlando en sus conciertos. ¿Tienes esta misma percepción? ¿Crees que es una cuestión generacional?

R.No he tenido tan malas experiencias con eso, pero es cierto que alguna vez sí y es horrible. Suele pasar cuando alguna marca o promotor invita a un grupo de “Vips”, que van al concierto como un acto social y no cultural o artístico. No estás en un bar con música de fondo, hay que saber estar y ser consciente de que muchas personas han pagado por vivir una experiencia que nadie debería perturbar. No creo que sea algo generacional.

P.- ¿Qué canciones le pondrías a quien quiere escucharte por primera vez?

R.A veces vivo esa situación y no sé cuál elegir, creo que en cada momento ha habido una bandera distinta. Durante mucho tiempo elegía 'Física Moderna'.

P.- 1.5 millones de escuchas mensuales. Impensable cuando salió 'Ciencias Celestes'. ¿Cuál ha sido la clave en este camino?

R.No lo puedo reducir a las escuchas mensuales, para mi, el camino atraviesa conciertos, festivales, giras en otros países… pero detrás de todo el trabajo, han de haber canciones. No una, ni dos, creo que hacen falta unas cuantas canciones que realmente conecten, que incluso lleguen a ser más famosas que tú como artista. Siento que 'Qué Electricidad' cambió el juego. Pero para llegar hasta aquí, necesitó un 'Amor Papaya 'después, un 'Te Quiero Un Poco', 'Isla Morenita', 'Aloha Todo estaba Bien'… y detrás de esos singles, otras canciones que son menos conocidas pero que crean tu universo.

P.¿Un momento sobre el escenario en el que hayas sentido que eso no podía acabar?

R.La gran mayoría de veces, por no decir todas, me da pena cuando acaba el concierto, pero también sé que acabar y quedarse con esa sensación es algo muy especial. Girar, en general es muy cansado. Este año toco en casi diez países distintos y te puedo asegurar que hay días que pienso que no puedo más, pero en el escenario es imposible sentirse así, con la gente siempre se puede.

P.¿Qué proyectos tiene Carlos Sadness en el horizonte?

R.Prácticamente acaba de salir Realismo Mágico, así que de momento, presentarlo. No sé si me pondré a hacer otro disco ya, no creo, quizás me gustaría retomar la idea de un libro como hice hace unos años.

P.Tras 10 años de No Sin Música, es la primera vez que vas a pisar este festival. ¿Tendrás algún momento para escaparte por la ciudad?

R.Aunque no haya tocado en el festi, sí conozco la ciudad desde hace años y es un lugar realmente único en el mundo. Espero cazar algún atardecer, recuerdo uno hace muchos años, pequeño tesoro en la memoria.