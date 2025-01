Carlos Paradas: “El Equipo de Gobierno está dejando tirado al personal del Ayuntamiento que echó a la calle en Navidad”

Cádiz/El concejal Carlos Paradas, de Adelante Izquierda Gaditana, critica que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz esté “dejando tirado a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Cádiz a los que ya echaron a la calle en Navidad”, porque “se está saltando en el llamamiento para cubrir las plazas a las personas que tenían más antigüedad y que estaban trabajando hasta ahora y desde hace varios años en dependencias municipales”.

“Es una vergüenza que el Equipo de Gobierno esté pasando olímplicamente y atropellando los derechos de quienes han dado lo mejor de sí mismos con profesionalidad en la casa durante tantos años, algunos desde hace casi una década”, añade Carlos Paradas, quien detalla que los llamamientos tendrían que hacerse por antigüedad tal y como venía en la propuesta inicial del Acuerdo Regulador aprobada a mediados de 2023 en Pleno, y que fue matizada por la Junta de Andalucía encomendando al Ayuntamiento de Cádiz a que el orden del llamamiento por antigüedad se aprobara específicamente por el órgano municipal competente.

En este punto, señala que “si no se ha hecho así es porque el Ayuntamiento de Cádiz no lo ha aprobado desde entonces –coincidiendo con la alcaldía de Bruno García- en un ejemplo de dejadez, de falta de respeto al personal municipal y de interés por garantizar sus derechos”.

“Lo que pasa es que hay una parálisis bochornosa por parte del Equipo de Gobierno, y que no se ha habilitado legalmente esa forma de hacer el llamamiento por antigüedad en las bolsas extraordinarias en el año y medio que llevan gobernando. Un simple trámite que hubiera cubierto legalmente a la gente a la que ahora han dejado tirada despidiéndola en plenas fiestas de Navidad”, expone, especificando al mismo tiempo que por ejemplo la Junta de Andalucía sí ha realizado ese trámite para con su personal y sí ha podido llamar a quienes venían ya trabajando para ella desde hace tiempo y no han podido estabilizarse en los procesos abiertos para ese fin.

“Si el alcalde, Bruno García, no ha hecho nada por evitarlo es porque no le ha dado la gana o por dejadez absoluta, y cualquiera de las dos situaciones son muy graves y generan una indefensión que no merece nadie, pero menos aún quienes han trabajado durante tantos años para el Ayuntamiento de Cádiz y a quienes se les aseguró que volverían a trabajar en virtud de las bolsas de empleo a principios de enero en una nueva promesa incumplida, en una nueva mentira con mayúsculas del PP en Cádiz. La única verdad es que la concejala Maite González y el alcalde Bruno García vuelven a mentirle en la cara a las trabajadoras y trabajadores municipales una vez más”, sostiene para finalizar.