La cantante hispano-cubana Alondra ofrecerá su primer concierto en Cádiz

La cantante hispano-cubana Mirtza Hernández, ciega total, afiliada a la ONCE, vendedora en la localidad gaditana de Puerto Real, ofrecerá el próximo 21 de septiembre su primer concierto en España retomando así una carrera musical que nació en Cuba, donde llegó a ser un referente artístico. Alondra es su nombre de artista, ‘Déjame llegar’ el título de su concierto y la cita, en el Palacio de Congresos de Cádiz.

En los comienzos de su carrera artística, como aficionada, Alondra protagonizó eventos musicales de variada índole como vocalista en sus primeros años hasta que, ya como profesional, en 2003, fue incluida en el Catálogo de Músicos Profesionales de la Empresa Antonio María Romeu en La Habana, y a partir del año 2006 en el Catálogo de la Sección de Músicos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Siempre con un compromiso personal, profesional y social en sus canciones y con actuaciones también vinculadas a proyectos humanitarios y de voluntariado, Alondra define su estilo como una fusión de sensibilidad, romanticismo, comprensión, ilusión y confianza, que refleja su actitud determinante ante la vida.

Y ahora se propone el reto de retomar su carrera artística como vocalista, y para ello, se ha propuesto, como primera meta, llenar el Auditorio del Palacio de Congresos de Cádiz. Será, además, una forma de agradecer a la ciudad que le ha acogido lo mucho que ha recibido de ella. Dos ciudades, La Habana y Cádiz, que forman parte de su vida, unidas en la cultura y en la historia. En el concierto ofrecerá un repertorio de baladas, boleros y canciones, algunas de ellas acompañada al piano por Miguel Torrecillas, para compartir con su público su versión más íntima.

En su mejor momento profesional, después de llenar teatros en La Habana, Mirtza se quedó ciega a los 26 años como consecuencia de una intoxicación irreversible ante un colirio hipotensor con el que trataba su glaucoma bilateral progresivo. A partir de ahí tuvo que reinventarse, sobre todo desde que llegó a la localidad gaditana de Puerto Real, donde vive con su madre, quien ha sido un importante apoyo en su transición de Cuba a España desde que llegó en 2018. Ya con la doble nacionalidad, cubana y española, se afilió a la ONCE y desde 2019 es vendedora en la localidad de Puerto Real.

Como vendedora de la ONCE, Mirtza reconoce que continúa sintiéndose la maestra que fue durante 17 años en Cuba. “Una labor comercial bien ejercida no dista de materializar la pedagogía en toda regla -sostiene-. Enseñas y aprendes, instruyes y educas, emites y recibes, sueñas y creas, quieres y eres querida. Cada momento de intercambio con las personas, con sus ilusiones, expectativas y confidencias me hacen sentir en el camino correcto con amor, optimismo, fortaleza y alegría”, explica.

Solo en premios mayores ha repartido más de 400.000 euros entre sus clientes. Y durante este tiempo ha seguido cantando, aprendiendo a maquillarse, a adaptarse a su nueva situación en el escenario y ahora se siente, por ser ciega, “más intérprete y más profunda” de lo que era antes, según reconoce.

A su juicio, el espectáculo que va a ofrecer el próximo día 21 solo podía llamarse ‘Déjame llegar’. Reflejo, afirma, de la ruta de su esencia y su apuesta por la diferencia. Su estilo bebe de las fuentes de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés o César Portillo en la parte cubana y de Joaquín Sabina, Vanessa Martín o José Luis Perales en el lado más hispano, una fusión con la personalidad Alondra que cautivará, seguro, el aplauso del público de ese Cádiz que tanto le recuerda a La Habana.

El pasado mes de julio la ONCE concedió el Premio Tiflos de Periodismo 2024 al reportaje de la Radio Cádiz - Cadena Ser, elaborado por Manu Sola, director de ‘Hoy por Hoy’ en Cádiz, titulado 'Mirtza, la alondra ciega que canta a la suerte', en el que traslada al oyente la realidad de lo que ha sido su vida con un enfoque auténticamente cinematográfico.

Las entradas al concierto del sábado 21 de septiembre pueden adquirirse en este enlace.