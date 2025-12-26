Una cancela de diez metros abrirá paso al tren hacia la nueva terminal del puerto de Cádiz

Un operario pinta, en una imagen de archivo, el muro de la carretera de Astilleros, más o menos en el lugar en el que habrá que abrir la cancela para el paso del futuro tren que llegará hasta la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz

Las obras del nuevo acceso ferroviario entre la estación de Cádiz y el puerto avanzan con el tramo a cargo de Adif, que contempla la modificación del trazado de vía de acceso hasta conectar con la nueva infraestructura portuaria. El trazado abarca unos 113 metros, y se ha diseñado con un radio único de 180 metros, eliminando transiciones intermedias antes del tramo recto en la zona portuaria. Esto busca garantizar una curva uniforme desde el inicio hasta la integración con el proyecto de la Autoridad Portuaria.

El tramo incluye distintos tipos de vía según la zona: vía en balasto al inicio del desvío, vía en balasto con losa de hormigón en la zona de la cancela de cerramiento (donde la infraestructura abandona terrenos de Adif y accede a la Avenida Astilleros), y vía en placa con carril embebido en el tramo que atraviesa a nivel la avenida hasta entrar en terrenos del puerto.

Además, se instalará una cancela de unos 9,96 metros de luz, con dos hojas abatibles, que separará los terrenos ferroviarios de la vía pública antes del acceso al recinto portuario. Esa cancela será el “portón” simbólico y físico que permitirá —y delimitará— el paso del tren desde suelo urbano hacia suelo portuario.

Convoyes gigantes cruzando la “carretera industrial”

Cuando entre en funcionamiento, este ramal permitirá que convoyes de mercancías de hasta 750 metros de longitud circulen desde la estación hasta la nueva terminal de contenedores del puerto.

El paso por la Avenida de Astilleros —la antigua “carretera industrial”— supondrá un cierre de tráfico durante unos cinco minutos por cada convoy, tiempo que puede aumentar por el proceso de cierre y apertura de la vía urbana.

Este tipo de operación no era habitual: desde hace años no un tren no cruzaba por esta vía urbana. Ahora, con este proyecto, se recupera ese paso —aunque limitado al tramo necesario para llegar al puerto—, lo que supone una novedad significativa en la relación entre la ciudad y su infraestructura portuaria.

Obras complementarias: muro, cerramiento y preparación del terreno

La construcción de este ramal exige también adecuar el entorno urbano: en los últimos meses se ha procedido al derribo del muro de cerramiento que separaba los terrenos ferroviarios de la avenida, un paso obligatorio para ejecutar la vía y permitir el cruce.

Este tipo de obra ya había sido aprobada años atrás, con el objetivo de sustituir el viejo muro por un cerramiento nuevo y preparar todas las infraestructuras subterráneas coincidentes con la futura vía.

Una conexión clave para la logística portuaria y para Cádiz

Este proyecto forma parte del plan para dotar a la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz de acceso ferroviario directo a la red nacional, algo esencial para mejorar su competitividad y capacidad logística.

La construcción del tramo por parte de Adif —con su cancela, vía adaptada y cruce urbano— representa una obra estratégica que unirá la estación, la ciudad y la infraestructura portuaria, integrando distintos ámbitos de movilidad y comercio.

En definitiva: esa cancela de casi diez metros no es solo un elemento físico, sino el umbral que abrirá una nueva etapa ferroviaria para Cádiz y su puerto.