Estos son los canales locales de Cádiz que dejarán de funcionar con el apagón de la TDT

El 14 de febrero es la fecha límite para que los canales que no emiten en HD en la TDT cambien su formato para empezar a emitir en alta calidad si no quieren desaparecer del mapa de la televisión convencional. El motivo de que se produzca este apagón de la Televisión Digital Terrestre (TDT) es que se pretende mejorar la calidad de la imagen de lo que se reproduce, además del sonido de la misma.

A pesar de haber avanzado en los últimos años, lo que se pretende ahora mismo es que todos aquellos que canales que no emitan en HD no puedan estar en este TDT, eliminando de esta manera aquellos que no ofrecen un mínimo de calidad en su imagen. El mínimo que deberán ofrecer para seguir en antena es HD de 720p o FullHD de 1080p, si no llegan a estos estándares desaparecerán por completo de la televisión.

Esta medida se implantará a partir del 14 de febrero de 2024, así quedó estipulado en el BOE de enero de 2023. "Todos los canales de televisión, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, deberán evolucionar sus emisiones a alta definición antes del 14 de febrero de 2024".

Canales locales que dejarán de emitirse el 14 de febrero

Muchas de las cadenas locales que deberán cambiar su emisión de aquí al 14 de enero si no quieren desaparecer de las pantallas de los gaditanos. Algunas de estas cadenas locales que podrían dejar de verse pertenecen a Bahía de Cádiz, Costa Noroeste Sierra y Jerez, que deberán adaptarse a este requisito para conservar su espacio en la TDT. En el caso de Onda Cádiz, canal municipal de la capital gaditana lleva ya tiempo emitiendo todo su contenido en HD tanto en la capital como en el resto de la provincia; también lo hace 7TV en las diferentes zonas.

Este es el listado de cadenas locales en Cádiz que aún no emiten en HD:

101 TV

Costa Noroeste TV

Onda Jerez

Tele Jerez

7 Costa

7 Jerez

7 Sierra

Canal Sierra de Cádiz

Onda Algeciras TV

Área TV

8TV (Sierra de Cádiz)

En el contexto autonómico, Canal Sur, que ya tiene su canal principal en HD, pasará todos sus canales a este nuevo requisito de la TDT a partir del 12 de febrero. Un camino que la mayoría de televisiones autonómicas recorrerán en los primeros días de febrero para poder seguir llegando a todas las casas.

Respecto a la televisión general, desaparecen desde este martes 6 de febrero: La 1, La 2, Teledeporte, Clan TVE y Canal 24 Horas en señal estándar. Se van a negro por lo que si ocupan un lugar preferente en el mando en las casas deben ser relevados por la señal en HD.

El 14 de febrero desaparecen el resto de canales principales que ya tenían señal en HD: Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta y Canal Sur. Sólo estarán ya en la TDT con señal en HD mientras que 'suben' a este mejor resolución el resto de oferta de Atresmedia y Mediaset (Neox, Nova, FDF). También se sintonizarán en HD el resto de cadenas del espectro como Trece, Disney Channel, DMax o Paramount Network.