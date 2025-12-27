La Camerata L’istesso Tempo anuncia un vibrante Concierto de Año Nuevo 2026 con sello gaditano

Cádiz se viste de gala este sábado 27, para recibir una de las propuestas musicales más ambiciosas de la temporada. La Camerata Vocal e Instrumental L´istesso Tempo, bajo la experimentada dirección de José Luis López Aranda, ofrecerá su Concierto de Año Nuevo 2026, una producción de Carlos Cherbuy que destaca por su carácter multidisciplinar y un repertorio que rompe las barreras entre la música académica y la cultura popular,. El evento cuenta con el respaldo organizativo del Ayuntamiento de Cádiz y el patrocinio de la Junta de Andalucía.

El programa es un viaje sonoro que comienza con la energía de la obertura de William Tell de Rossini y la tradición de las polkas de Strauss y Ezequiel Diz. Sin embargo, el espectáculo promete momentos de gran intensidad emocional con clásicos como el vals de La Bella Durmiente de Tchaikovsky y la romántica ‘O sole mio. La presencia del talento local y nacional será una constante, destacando la interpretación de Cubana, de las Cuatro piezas españolas del maestro Manuel de Falla, que aportará el sello inconfundible del folclore estilizado.

La faceta lírica será otro de los grandes atractivos de la jornada, con las voces de la soprano Mº Carmen Patiño y los tenores Pedro Miguel Calvo y Enrique García. Juntos darán vida a fragmentos inmortales de la ópera, como el "Coro de los esclavos hebreos" de Nabucco y la vibrante "Marcha y Coro del Toreador" de Carmen. Esta riqueza vocal se verá complementada por la plasticidad del Ballet joven de Cádiz, dirigido por Alicia Katzen, y el ritmo de las castañuelas de Emilio Martí (identificado en las fuentes como Emilio, pese a la referencia a Eduardo en datos externos).

La modernidad y el espectáculo al más puro estilo Broadway llegarán de la mano de Leonard Bernstein, con los icónicos ritmos del "Mambo" de West Side Story y el himno "New York, New York". Además, la inclusión de la Compañía gaditana de improvisación y la narración de Antonio Labajo aseguran una experiencia dinámica y cercana para el espectador, alejándose del formato de concierto estático para convertirse en una verdadera fiesta de las artes escénicas.

Información práctica:

• Fecha: Hoy, sábado 27.

• Lugar y Hora:Gran Teatro Falla. 20.00 horas.

• Precio: Entrada libre