Bar Nono: Un cambio de local y de barrio a causa de las restricciones impuestas a la hostelería

Eva María Cortés es la propietaria del Bar Nono, un establecimiento muy conocido del barrio de El Balón que se ha trasladado a la calle Valverde a causa de las restricciones impuestas a la hostelería.

“Nuestro bar era muy pequeño, sólo teníamos una barra y el aforo se quedó en seis personas. Mientras permanecimos cerrados muchos clientes nos dejaban notas por debajo de la puerta diciéndonos que nos echaban de menos. No volvimos a abrir en El Balón porque no veíamos viabilidad al negocio, así que decidimos buscar un local para mudarnos. Ahora tenemos diez mesas y hemos contratado a una persona más, ha sido un cambio bastante grande, aunque la acogida ha sido muy buena, no nos podemos quejar. Lo importante es que hemos podido sacar a todos los trabajadores del ERTE y, aunque siempre tenemos el miedo a un nuevo confinamiento, no tenemos más remedio que seguir adelante porque hemos invertido mucho y es el sueldo de varias familias”.