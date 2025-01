El calendario gastronómico de Cádiz: Buen provecho al 2025

En Cádiz hay un calendario que se sale de lo normal, que no empieza en enero para acabar, doce páginas después, en diciembre. En Cádiz hay un calendario que va de febrero a enero, porque la vida de la ciudad comienza con el mes que arranca este sábado. Así, al menos, lo tiene claro la empresa Cadigrafía, que hizo de un problema técnico una virtud y que sigue apostando, desde hace ya 31 años, por presentar cada enero el calendario de los próximos doce meses.

En este caso, la empresa gaditana que tiene a Ignacio González Dorao al frente ha decidido buscar un 2025 con el mejor sabor posible. Se ha decantado, por primera vez, por la gastronomía, y dedica cada mes del año (incluido, claro está, enero de 2026) a un plato del restaurante El Faro. Una decisión que como el propio González Dorao reconocía este jueves “nos lleva a nuestros orígenes, porque Fernando Córdoba fue el primer cliente de Cadigrafía cuando Arancha y yo montamos la empresa, para hacer la carta del Faro del Puerto”.

La vuelta a los orígenes se ha materializado de la mano de otro González, Julio; el fotógrafo de Diario de Cádiz que ha tenido la maestría de darle vida al papel, de provocar que cada página del calendario huela a garbanzos con morena, a papas aliñás, a ajoblanco sin ajo o a huevos fritos; o que el erizo sea capaz de pinchar. Eso lo sabe Mario Jiménez, la tercera generación de los Córdoba, que lleva ocho años en la dirección de El Faro, los mismos que lleva Julio González fotografiando sus platos. “Tenemos nuestras luchas, porque me lleva por un lado y por otro. Pero es un orgullo trabajar contigo por el trabajo que haces”, le dijo el cocinero al fotógrafo. De maestro a maestro.

Uno de los platos fotografiados por Julio González para el calendario de Cadigrafía 2025. / Miguel Gómez

El dobladillo de caballa es uno de los platos típicos de Cádiz, y del mismo modo es uno de los signos de identidad de El Faro, con su lógica reinterpretación. “Un plato tan humilde que no toma su nombre de los ingredientes, ni del sitio donde se creó, ni del chef; sino del que se lo come. Un pan, tomate, mayonesa, caballa y otro pan, que llamamos dobladillo porque la gente se dobla para comerlo para que la mayonesa no le caiga encima”, explicó el fotógrafo de Diario de Cádiz, que quiso compararse con la humildad de un dobladillo para mostrar su orgullo por el trabajo realizado junto a Mario Jiménez, “que se ha criado correteando entre las mesas del Faro y ahora comanda el restaurante”. “Y junto a Ignacio, el de Cadigrafía, que es como su apellido; la agencia que allá por los noventa marcó un antes y un después en la publicidad y el diseño en Cádiz”.

“No hay calendario más gaditano que este”, ha asegurado Julio González, que una vez presentado este calendario que hará degustar los próximos doce meses ha reivindicado el trabajo realizado por profesionales; como Ignacio González, en la publicidad y el diseño; Mario Jiménez, en la cocina; y él mismo, en la fotografía. “No somos baratos, pero confíen siempre en los profesionales porque los aficionados, aunque sean gratis, salen muy caros”, reclamó el hombre que ha cocinado las fotos del calendario con el que Cadigrafía desea buen provecho a este 2025. Y enero de 2026.