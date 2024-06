"En Cádiz tenemos que aprovechar la oportunidad industrial que nos da la energía eólica marina"

Momentos antes de intervenir en las jornadas que la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER) celebra en Cádiz, el consejero de Industria, Energía y MInas, Jorge Paradela, aseguró, en declaraciones a este periódico que "hay un crecimiento muy importante de las energías renovables en toda Andalucía en potencia instalada. En 2023 se instaló un 16% más que el año anterior, 1.600 megavatios (MW) más, que son aproximadamente 1.600 millones de inversión y 4.800 puestos de trabajo directos asociados a la puesta en marcha de esas instalaciones repartidas por toda Andalucía. Con esa cifra, Andalucía tiene unos 12.000 MW de potencia instalada. Hay otros 11.000 con autorización de construcción. Es un nivel de potencia interesante para convertir la energía renovable en lo que queremos: en la palanca del desarrollo de Andalucía".

Repecto a su distribución por la comunidad autónoma, el consejero explicó que "ese desarrollo está siendo bastante parejo. La primera provincia actualmente en instalación y tramitación es Sevilla, pero en las otras siete hay un volumen de proyecto interesante. En todos sitios se está entendiendo la energía renovable como palanca para el desarrollo, tanto a nivel industrial como a nivel de fijación de población en el territorio, de creación de oportunidades de trabajo".

El consejero, llegando a las jornadas de CLANER, acompañado del alcalde de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Mayoritariamente lo que hay en tramitación es solar fotovoltaica, respondió Jorge Paradela. "Actualmente en Andalucía el peso de la eólica es significativo porque el despliegue de las renovables en Andalucía empezó por la eólica y Andalucía se situó quizá en vanguardia del resto de España, pero actualmente lo que mayoritariamente está en tramitación es solar. También hay otras fuentes de energía que no descuidamos, por su puesto, como la termosolar o la biomasa empieza a haber un movimiento interesante en biomasa y en biogás y después tenemos la gran oportunidad del hidrógeno renovable, que tiene su epicentro tanto en la provincia de Cádiz como en Huelva, aunque hay proyecto repartidos por toda Andalucía".

Un moento de las jornadas de CLANER / Lourdes de Vicente

A la pregunta de si hoy sería posible la instalación de alguna planta de energía eólica marina frente a la costa de Cádiz una vez que se desistió de la que pretendía instalarse en la bocana del puerto de Cádiz, el consejero recordó que "para las plantas marinas, off shore, el Gobierno de España ha establecido unas zonas de no exclusión, zonas donde potencialmente se puede instalar energía eólica marina y ninguna está en la costa de Andalucía Occidental, pero son proyectos a los que le falta mucha maduración. Lo que sí queremos desde el Gobierno de Andalucía y con el apoyo del sector, que es clave para esto, es aprovechar la oportunidad industrial que supone la eólica marina. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en Cádiz se están fabricando las subestaciones eléctricas que recogen la energía de esas torres eólicas situadas en el mar. Hay actualmente en marcha una actividad importante tanto en Dragados Off Shore como en Navantia Sinergys y sobre todo ha habido decisiones muy importantes relacionadas con la utilización del espacio en el puerto de Cádiz y en el de Algeciras, que le van a dar un impulso muy importante a la construcción de esas subestaciones, que se construyen en un puerto y se trasladan a un destino que suele ser en Europa del Norte o en América del Norte. Esa es la oportunidad que no queremos perder de vista. Por cierto, también en Sevilla hay alguna empresa relacionada con esto".

Dragados Off Shore tiene carga de trabajo hasta 2034

"Son proyectos que tienen un proceso de maduración. Estas subestaciones tienen diez plantas de altura y los plazos de construcción se dilatan un año y medio o dos años. Lo interesante es que Dragados Off Shore tiene ya carga de trabajo hasta 2034 y que estas actuaciones que se han hecho en el puerto de Cádiz y el de Algeciras van a suponer la ampliación de la plantilla en la provincia de más de 500 empleos directos de manera permanente pero con picos que van a llegar a 1.500 o 2.000 empleos adicionales. Esa inversión tan importante en los puertos tiene primero una parte de obra civil, para adecuar ese espacio del puerto, tanto en Cádiz como Algeciras, y esa es la primera fase. Lo que van a hacer es ampliar una actividad que ya existe, darle mayor dimensión, pero ahora mismo no puedo dar un fecha concreta de cuándo arrancará", repondió a la pregunta de una periodista.

El consejero de Industria, saludando algunos de los ponentes de las jornadasde CLANER. / Lourdes de Vicente

"Dragados Off Shore tiene un acuerdo muy importante con una empresa tecnológica de primer nivel a nivel mundial, que es Siemens Energy, que está construyendo plantas de energía eólica marina de las que llaman de alto voltaje y corriente directa (HVDC), de enorme potencia. Estamos hablando de plantas de hasta 2,1 gigavatios de potencia, verdaderamente gigantescas, y tienen carga de trabajo asegurada hasta el 2034. Ahí hay mucha riqueza y empleo para gaditanos, gaditanas y andaluces en general. Eso empezó hace tiempo pero ahora, dada esa carga de trabajo y el tamaño que están adquiriendo esas instalaciones, porque la que se está haciendo es relativamente pequeña, requieren más espacio en puerto y mucha más mano de obra. La noticia más reciente ha sido los casi 400 millones de euros de inversión de esta compañía en Cádiz y Algeciras, proyecto que hemos facilitado en la medida de lo posible tanto desde los Ayuntamientos correspondientes como desde la Junta de Andalucía".

Respecto a si son suficientes las infraestructuras de transporte eléctrico ante el crecimiento de las renovables. Jorge Paradela explicó que "Andalucía, a pesar de que tiene un comportamiento excepcional en el despliegue de renovables, se está produciendo una concentración de nuevos proyectos de demanda industrial muy interesantes, por lo que necesitamos más potencia eléctrica para ser capaces de aprovechar todo ese momento de oportunidad. Lo que hemos hecho recientemente, concretamente en marzo, como estaba previsto, es trasladar la nueva propuesta de planificación eléctrica de Andalucía al Gobierno de España y a Red Eléctrica Española. Ahora el Gobierno tiene seis meses par estudiarla en un proceso continuo de comunicación en el que no dejamos de hablar de este asunto. La semana que viene volvemos a reunirnos con el Ministerio de Transición Ecológica, con la secretaria de Estado", concluyó el consejero.