Cádiz se suma este sábado al Día del Orgullo Loco

Este próximo sábado 21 de septiembre Cádiz se sumará al Día del Orgullo Loco, una iniciativa que surgió hace tres décadas en Canadá y con la que la asociación gaditana Digna-Mente pretende reivindicar una mejor atención social y sanitaria para las personas con enfermedad mental. José Lorente, presidente de Digna-Mente, y Maite Fernández, secretaria de este colectivo, han explicado esta mañana a los medios de comunicación los detalles de la cita festiva, que se celebrará en el centro Tartessos, y las principales reivindicaciones de la asociación.

"El sábado vamos a celebrar la vida que nos ha tocado, nuestro estado, lo positivo que hay en la sociedad y vamos a reivindicar cambios para que mejore el trato que se da a las personas con enfermedad mental en la sociedad y por parte del sistema de salud y del sistema político", ha señalado Lorente, quien ha añadido: "Queremos reivindicar un respeto a las diferencias de las personas en el plano psíquico y mental. Creemos que la mera diferencia no tiene por qué ser patología, sino que la patología aparece cuando estas ideas diferentes, inusuales, se asocian al sufrimiento de las personas. Queremos reivindicar un mayor cuidado para las personas que están pasando por problemas mentales".

Abunda José Lorente en la importancia de la sociedad y del sistema sanitario en el correcto tratamiento de esta enfermedad: "Para ayudar a estas personas la herramienta es hablar, cuidarnos; la familia, el barrio, con los amigos, en el trabajo... Cuidarnos entre todos es un primer paso fundamental para la salud mental de la ciudad. Y después está el tratamiento especializado en salud mental, que también creemos que puede mejorar mucho para ayudar a las personas con estos problemas. Actualmente, tenemos en España uno de los consumos más alto de benzodiacepinas en el mundo y una ratio de profesionales muy baja. Hay que aumentar la ratio de profesionales y hablar con las personas antes de medicarlas: no estamos contra la medicación, pero sí creemos que antes hay que intentar vías de diálogo: la palabra, el apoyo...".

"Creemos que hace falta la prevención primaria en nuestros entornos cotidianos; la prevención secundaria, el médico de familia, que en los centros de salud haya un psicólogo; la atención especializada: hacen falta más profesionales y con otro enfoque, un enfoque más de cuidados, de hablar, de apoyar, de acompañar, y también hace falta intentar que las intervenciones en salud mental no causen daños causados por el propio servicio médico, que no perjudiquen. Nos gustaría que cuando una persona parece introvertida o deprimida o que lo está pasando mal, que no nos apartemos, que miremos a esa persona a la cara y nos preguntemos qué le puede estar pesando, y aunque mínimamente sea con un gesto le apoyemos".

Para estas y para otras reivindicaciones llega a Cádiz este Día del Orgullo Loco que Digna-Mente, una asociación con tres años de existencia, pretende que sea lúdica y festiva y que ellos resumen con una buena dosis de ironía: "El acto del sábado es una locura que nos ha venido a la cabeza". Serán doce horas de fiesta con juegos, poesía y cuentos pensados para los niños y las familias, por la mañana, y que se tornará más musical por la tarde con las actuaciones de artistas como Merche Corisco, Karina de Yemanjá, Lenni, Pajaronube, Trihnina...

El colectivo Digna-Mente, además, destaca la colaboración de todas las entidades y asociaciones que harán posible la jornada, como Marea Verde, la coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, Nueva Arcadia, AGHOIS, Asociación Intercultural Amazonas, Cardjin, FAEM y el Ayuntamiento de Cádiz, entre otras asociaciones.