Cádiz sí será finalmente sede del examen MIR de 2026

La ciudad de Cádiz será finalmente sede del examen MIR en su edición de 2026. Tras anunciarse el pasado 17 de julio que la capital gaditana no acogería esta prueba tras el acuerdo que se adoptó en el pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), finalmente el Ministerio de Sanidad ha dado marcha atrás en sus intenciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la convocatoria realizada por el Ministerio de Sanidad de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE). En ella, ya aparece Cádiz. De esta forma, serán 25 las ciudades que acojan estas pruebas, sumándose también Cáceres y León a esta terna. Esto supone una reducción de tres localidades respecto a 2025, cayéndose de este listado Gerona, Ciudad Real y Vigo. Así, además de en Cádiz, León y Cáceres, este examen también se celebrará en Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, Salamanca, Valladolid, Logroño, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Con todo, con la publicación en el BOE de la convocatoria comienza la carrera para la realización de los exámenes para acceder a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026 a las 14 horas, dos horas antes que en años anteriores.

El plazo de inscripición a las diferentes pruebas será del 1 al 12 de septiembre de 2025 y las solicitudes se deben presentar a través del modelo oficial 790. La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros.

Para 2026, el Ministerio de Sanidad oferta un total de 12.366 plazas, lo que supone un aumento del 3,5% (423 plazas) respecto al año anterior. El mayor número, 9.276 plazas, se ofertan para la titulación de Medicina (MIR); seguida de la titulación de Enfermería (EIR) con 2.279. Así, el Ministerio recalca que desde 2018 se ha producido un incremento del 54 por ciento, "en cumplimiento del compromiso con la formación especializada de profesionales sanitarios", añade.

La distribución total de plazas es la siguiente: Medicina (MIR): 9.276 plazas, 8.998 plazas de titularidad pública y 280 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 928 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad. Enfermería (EIR) cuenta con 2.279 plazas, 2.199 plazas de titularidad pública y 80 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 228 plazas podrán ser cubiertas.

Le sigue Farmacia (FIR) con 362 plazas, 347 plazas de titularidad pública y 15 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 36 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad. Por su parte, Psicología (PIR) cuenta 280 plazas, 259 plazas de titularidad pública y 21 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 28 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Química (QIR) cuenta con 29 plazas, todas las plazas dependen de centros de titularidad pública, y 3 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad. Por su parte, Biología (BIR) cuenta con 83 plazas, 80 plazas de titularidad pública y 3 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 8 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Por último, Física (RFIR) cuenta con 57 plazas, 55 plazas de titularidad pública y 2 pertenecientes a centros de titularidad privada. Además, 6 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

El examen

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media. Por su parte, la corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas.

Sanidad ha recordado que, como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. "Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario", ha apuntado el Ministerio.

Asimismo, como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.

El PP celebra la rectificación, aunque alerta de la insuficiente oferta de plazas

El Partido Popular de Cádiz ha mostrado este jueves su satisfacción tras conocerse que el Ministerio de Sanidad ha rectificado y Cádiz seguirá como una de las sedes donde se celebrará el examen de acceso a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

El diputado nacional Miguel Sastre Uyá, ha recordado que esta rectificación se produce gracias al trabajo de muchas personas, a las denuncias presentadas desde diferentes ámbitos y a la reclamación registrada por el Partido Popular en el Congreso.

En línea con lo manifestado por el Partido Popular a nivel nacional, los populares gaditanos han subrayado que esta marcha atrás del Ejecutivo demuestra que el Gobierno se equivocó al reducir las sedes de examen sin diálogo ni consenso, motivado únicamente "por criterios económicos que perjudicaban a miles de aspirantes en toda España".

No obstante, el PP ha advertido que la publicación en el BOE de la convocatoria MIR 2026 confirma una oferta insuficiente de plazas que, en palabras de la dirección nacional del partido, "condena al sistema sanitario al colapso". El Gobierno solo ha convocado 12.366 plazas FSE, apenas un 3,5% más que en 2025, una cifra “irrisoria” frente al grave déficit de médicos que sufre especialmente la Atención Primaria.

El PP ha recordado que el propio Ministerio reconoce una falta de 4.500 médicos de Familia, pero únicamente ha ofertado 36 plazas más en toda España, lo que equivale a apenas dos por comunidad autónoma. "Es una cifra simbólica que pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y demuestra la falta de planificación y compromiso del Gobierno".

Además, Sastre Uyá, se ha hecho eco de la denuncia nacional sobre la decisión de suprimir definitivamente las sedes de Vigo, Gerona y Ciudad Real, que consideran una discriminación para los aspirantes, obligados ahora a desplazarse más lejos para poder examinarse, algo que habrían ocurrido en nuestro territorio de no ser por la presión ejercida: "El Gobierno ha rectificado en Cádiz gracias a la presión social, institucional y política, pero de no haber estado encima del tema nuestra provincia habría sufrido otra discriminación más", ha destacado Sastre Uyá, que ha agradecido, además, la implicación de Grupo Popular en el Congreso y del PP a nivel nacional, una vez más, con nuestra provincia, recordando el seguimiento hecho por parte de la portavoz de Sanidad, Elvira Velasco.

El Partido Popular de Cádiz ha insistido en que continuará centrado en la política útil, vigilante para defender los intereses de los gaditanos, exigir la ampliación real de plazas MIR y reclamar que el Ministerio cumpla los acuerdos del CISNS, revise los criterios de acreditación de unidades docentes y permita a las comunidades autónomas ofertar la formación necesaria para garantizar el futuro de la sanidad pública.