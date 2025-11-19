El Cádiz Romano ya tiene su propio cómic

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia y la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz (AIP Cádiz) presentan este jueves 20 de noviembre, a partir de las 17.00 horas en el ECCO, el resultado final del concurso ¡AVE, Cómic! Ilustrando Gades celebrado el pasado sábado 20 de septiembre en la Plaza de Mina dentro de la programación del festival Cádiz Romana, segunda edición Cádiz: Orgullos@s de nuestra historia.

El resultado final del concurso se materializa ahora en forma de cómic recopilatorio en el que 15 artistas plasman en viñetas diferentes episodios de la Cádiz Romana. Este cómic lo componen quince historias de dos páginas cada una y está impreso a color en tamaño A5.

En el evento se cuenta con la participación especial de Fran Galán, dibujante de Marvel Comics, que compartió su experiencia y talento mientras dibujaba. Su ilustración luce como portada del cómic recopilatorio del concurso.

Entre sus páginas hay obras de Manuel Moreno, Pauli Junquera, Jorge García Trenado, Francisco Lobón Leal, Juanjo Gutiérrez, Manuel Espinosa Quirós, Irene Molina, Iñaki Tovar, J. E. Izco, Martez Sancho, David Rendo, Estrella Vázquez, Gabriele Giovanazzi, Fabio Castro y José Ramón Flores.

¡Ave, Cómic! Ilustrando Gades fue un concurso de cómic en vivo, donde tanto profesionales de la ilustración, como personas aficionadas al dibujo, se batieron a golpe de lápices en directo, para crear un cómic sobre la etapa romana de Cádiz, demostrando sus habilidades.