Cádiz volverá a convertirse estos días en el punto de encuentro de especialistas sobre la Economía Azul y Circular

Costas Kadis inaugurará oficialmente el Congreso junto al alcalde de Cadiz, Bruno Garcia, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, la viceconsejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, María Consolación Vera, la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maria Isabel Artime Garcia y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Del 11 al 13 de noviembre, el Palacio de Congresos de Cadiz será el epicentro internacional de la Economía Azul y Circular con la celebración de MBG- Maritime Blue Growth, el único congreso europeo Iiderado directamente por el sector marítimo español.

EI acto inaugural se celebrará este martes, a las 14:45 horas, con la participación del Comisario Europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, junto al alcalde de Cadiz, Bruno Garcia, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, María Consolación Vera, María Isabel Artime Garcia, Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y un mensaje institucional de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

La presencia del máximo responsable europeo del ámbito pesquero confirma el posicionamiento intemacional de MBG, consolidado en solo dos ediciones como referente europeo en innovación azul, sostenibilidad y transición ecológica.

Tres jomadas para definir el futuro azul

EI Congreso se estructura en tres bloques temáticos: "Economía azurl: ciencia, tecnologia, formación y vocación", centrada en la formación y el relevo generacional, "Cómo adaptarse a la economía azul: planificar la transición ecológica", sobre rediseño industrial y colaboración transversal, y "EI futuro de la economía azul: riesgos, beneficios, oportunidades y nuevos aliados", que abordará la innovación, la rentabilidad y las nuevas profesiones del mar.

Una agenda internacional dealto nivel

Más de 75 ponentes participarán en MBG 2025, entre ellos Ramón H. Larramendi, explorador polar y referente mundial en geoestrategia ambiental, Manuel Maqueda, director de Bionomía Institute v profesor en Harvard, Vicente Boluda Fos, presidente de Boluda Corporación Marítima y de ANAVE, Juan Rodriguez Garat, almirante y experto en estrategia marítima, Theresa Zabell, doble campeona olímpica y presidenta de la Fundación Ecomar, Delilah AI Khudhairy, directora para Politica Maritima y Economia Azul de la Comisién Europea, Walter R. Stahel, considerado uno de los padres de la Economía Circular, Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado, Rosa Figueroa, director del Instituto Español de Oceanografia (IEO-CSIC), entre otros, junto a representantes de la Organización Marítima Internacional (OMI), Navantia y otros organismos internacionales.

Todos ellos aportarán una vision global y complementaria sobre los retos, oportunidades e innovación en la transición hacia una economía azul y circular, decide la perspectiva institucional, cientifica, tecnológica y empresarial.

Networking, gala y experiencias MBG

EI formato de MBG apuesta por las conversaciones transformadoras: mesas redonda, diálogos abiertos, sesiones de innovación, espacios de networking de alto nivel y experiencias inmersivas donde confluyen ciencia, culture, gastronomia y gestión ambiental. Todo ello con un objedvo claro: impulsar acciones reales, catalizar alianzas y acelerar proyectos que protejan el océano y generar desarrollo económico sostenible.

El miércoles 12 de noviembre se celebrará la Cena de Gala de los Premios FINE en el Museo EI Dique de Navantia, y tras la clausura del jueves 13 a las 14:30 h, a cargo de Vicente Boluda Fos, se desarrollara el Programa de Experiencias MBG diseñado por Bionomia Institute, la ONG Salarte y el Chef del MarAngel León propietario del restaurante Aponiente (***), que ofrecerá una immersión en la cultura y la gastronomia azul.

Cadiz, capital europea de la innovación maritima

Con el apoyo de la Diputación de Cadiz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cadiz y más de 100 entidades colaboradoras, MBG consolida a la provincia como capital europea de la Economla Azul, puerto de encuentro entre sostenibilidad, ciencia y desarrollo económico.

MBG no solo reflexiona: impulsa proyectos, crea alianzas y define el futuro de los océanos.