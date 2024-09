"Cádiz está preparada para acoger eventos y conciertos internacionales, lo ha demostrado con SailGP"

Cádiz/Detrás de cada concierto multitudinario, hay una productora. Cuando un megalómano se planta frente a un escenario a escuchar su banda favorita, meses antes se produjeron cientos de llamadas para organizar detalles milimétricos, invisibles, casi impensables. Eso es Babblá, una productora de eventos que se abre paso en el mundo del espectáculo al más alto nivel desde Cádiz. Su fundador, Kike García Agulló, presume de tener su oficina central en la capital gaditana, pese a tener delegaciones abiertas en Madrid o Barcelona.

Con un trabajo intenso de años, ha conseguido estar en eventos de peso nacional e internacional como la Kings League, la Velada de Ibai Llanos, espectáculos de Red Bull o SailGP. 36 grandes eventos en 2023 y 40 al acabar 2024 avalan a esta pyme gaditana de 25 trabajadores. En Cádiz, Agulló también es uno de los promotores de No Sin Música y del ciclo Música del Mar, a los cuales vaticina un futuro diferente, unas ambiciones mayores. Aterrizar ideas de artistas y youtubers a la realidad, hacer que los conciertos funcionen, es el trabajo de Babblá. Una productora de Cádiz para el mundo.

Pregunta.El progreso de Babblá desde su creación en 2011 es ejemplar. Para situar al lector: ¿qué hace una productora y cómo se monta un evento de miles de personas?

Respuesta.La primera parte es hacer un aterrizaje de lo que se necesita. El guion de la producción depende del espacio donde se va a desarrollar el evento. Pues hay una serie de requisitos y normativas a las que adaptarse.

R.Después, en la dirección de producción de un evento hay que tener en cuenta los diferentes oficios que concurren, cada uno con sus horarios y sus tiempos. Hay que distribuir unas tareas de montajes, cuando entra y sale cada uno. Los eventos tienen una peculiaridad: se montan en muy poco tiempo y se desmontan en menos tiempo todavía. Lo montas de la manera más optimizada posible, para que los recursos empleados sean los justos y sea rentable. Y se desmonta para salir cuanto antes del espacio.

R.La productora es la que planifica, la que dirige todo lo que va en ese recinto donde ocurre el espectáculo. Hay también productoras que tienen una parte artística, que incorporan al artista o al talento. Es toda la planificación desde que se tiene la primera la idea hasta que se carga el último camión.

P.¿También hacéis el trabajo de contactar con promotoras que traigan los artistas de un concierto o evento?

R.Correcto. Prestamos servicio a promotoras que quieren hacer un evento y tienen ya una cartera de artistas. O directamente, con los que aquellos que tienen un evento propio, como es el caso de la Kings League o la Velada de Ibai Llanos. Esto son los que quieren hacer un evento, tienen una idea pero no saben cómo ejecutarla, cómo hacerla técnicamente. Entonces, nos contratan a nosotros.

P.Babblá tiene su sede central en Cádiz, pese a tener oficinas en Madrid y Barcelona. Además, está en proceso de expansión por México y Arabia Saudí. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de empresas en este sector, habéis decidido operar aquí. ¿Qué hay detrás de esta decisión?

R.En mi Cádiz de mi alma, dónde va a estar si no (ríe). Adoro a mi ciudad. Mi proyecto tenía que estar en Cádiz, no hay nada que pueda superar que yo pueda ir andando a casa de mis padres. Hay una serie de valores añadidos que hacen que vivir en Cádiz superen los esfuerzos de levantarse a las cuatro de la mañana para coger un vuelo a Madrid o Barcelona casi todas las semanas. Esa es la parte romántica.

R.La parte realista es porque creo de verdad que en Cádiz se puede triunfar con empresas. En Cádiz se pueden pueden hacer cosas potentes. A la vista está nuestra oficina. Otra cosa que me encanta es que cuando tengo una reunión, me preguntan que si es en Madrid. Y les digo que no, que mi oficina está en Cádiz. Y los invito a comer tortillitas de camarones. Lo que es Cádiz fuera es bestial, nosotros no lo vemos. Nos pasa siempre. A veces en tu casa no ves las cosas buenas que tienes.

R.Cádiz es una pasada en el día a día. Aquí hay contenido cultural, hay tejido empresarial. Aunque está lejos de las grandes ciudades, hay mucha gente que se lo cree. La clave de esto es creértelo y estar seguro de que tu producto funciona. No vendes humo, vendes una solución que funciona.

P.¿Cómo consigue una empresa de Cádiz, una pyme, ganarle la partida para hacer eventos grandes a ciertas empresas mastodontes del sector de las productoras en Madrid o Barcelona?

R.Porque no estamos en el radar, en Cádiz volamos bajo el radar. Una estructura en Madrid es notablemente más cara que una en Cádiz, tanto por lo económico como por competencia. Desde aquí hemos conseguido ir al cliente que queremos y no les importa dónde estemos. Trabajamos con gente que está en Reino Unido, en San Francisco, en Valencia o en Abu Dhabi.

R.¿Cómo peleamos con los mastodontes? Pasando por debajo de su radar. Al final con nuestra estructura no hace falta facturar 100 millones ni 50 para poderlo mantener. Lo poco o mucho que facturamos para Babblá es totalmente un hito (en 2023, llegaron a los cinco millones de euros). Muchas veces nos vemos peleando con empresas que hemos estudiado, con gente con la que hemos soñado.

R.Somos más rápidos en movernos, esto nos da cierta libertad para unos tipos de eventos. Hay otros a los que no llegamos porque hace falta una estructura más grande porque el cliente quiere todos los servicios. Babblá no presta todos los servicios, tampoco buscamos tenerlos. Más vale ser bueno en una cosa que tocar muchas y ser mediocre.

P.¿Crees que Cádiz está preparada para acoger conciertos internacionales o aspirar a espectáculos como la Kings League?

R.Cádiz está preparada para grandes eventos, lo ha demostrado con la SailGP. Eso sí. Cádiz tiene un problema. No solo para los eventos, sino para la ciudadanía: nos faltan metros. Nos faltan para todo, para la vivienda y para poder tener grandes espacios. Los eventos que has comentado tan multitudinarios como La Velada o la Kings League precisan aforos de unas 40 o 50.000 personas. Cádiz no tiene un recinto así. El estadio de aquí tiene para unos 20.000 en formato concierto. En Cádiz, hoy por hoy, no podemos meter a 40.000 personas. No existen recintos. Los techos en Cádiz están marcados en unos 20.000.

R.Luego aquí hay una cuestión. Hay que profesionalizar a los técnicos de Cádiz, deben entender la naturaleza del evento para que vengan eventos más grandes. Y hay que entender más cuáles son las normas que tienen otras ciudades para poder desarrollar esos eventos y entrar en competencia con ellas.

R.Un ejemplo. No puede ser que un informe en Sevilla sea diferente a uno en Cádiz de algo que es lo mismo y que te limita el aforo de un espacio. Esto hace que los promotores no quieran venir por las dificultades de optar a los aforos que buscan. Las administaciones tienen que aprender sobre los grandes eventos, deberían especializar a sus funcionarios o crear departamentos específicos. A veces se trata un evento como una obra pública. Esto crea una incertidumbre técnica, no hay un criterio determinado. Esto no es problema realmente de los técnicos, es la administración la que debe formar a los técnicos con jornadas, charlas. Es una cuestión de formación realmente, no de incapacidad.

P.¿Hay alguna alternativa para optar a mayores aforos en Cádiz?

R.Cuando quede expedita la dársena de contenedores que está ahora en uso en el muelle alfonso XIII, habrá un gran espacio. Según he leído en prensa y en algún documento, en la integración puerto-ciudad existe la posibildiad de un espacio para conciertos, sería ideal.

R.El concierto o evento de entretenimiento lo podemos hacer de cualquier forma. Vivimos en una isla y eso nos limita mucho y colapsamos muy pronto. Entiendo que haya vecinos que puedan pensar, y quiero ser solidario con ellos, que eso sería fastidiarle. Pero son días contados, no tenemos esto todos los días. Ojalá fueran todos los días pero hay que vivir en equilibrio con la ciudad. Cádiz está preparada y los vecinos lo están.

R.Cuando trajimos aquí la primera Sail GP, era un interrogante para todos. Hoy por hoy, la fotografia de SailGP de Cádiz está en todas las sedes y en todas las reuniones comerciales por el mundo entero. Eso te demuestra que Cádiz está preparado.

P.Has comentado que la reforma del muelle podría ser una solución. ¿Es una esperanza para que Cádiz tenga un espacio con más aforo?

R.Para mí lo sería. Vamos a pelear, a intentarlo, con el equipo de gobierno, con la presidenta de la APBC, con todos los agentes implicados. Nos encantaría poder revitalizar ese espacio. Sería maravilloso tener un sitio donde poder traernos aforos grandes. Otro sitio bestial por su aforo, que está muy limitado y es una auténtica pena, es el Castillo de San Sebastián. Hace unos años ya se hicieron grandes conciertos allí.

R.También es verdad es que el crecimiento tiene que ser acorde a lo que la ciudad puede absorber. Meter aquí un evento de 40-50.000 personas conlleva muchas cosas. ¿Es un gran impacto para la ciudad? Sin duda. Pero hay que hacerlo de manera equilibrada. Porque empezar a llenar esto de conciertos grandes sin tener ningún tipo de criterio puede crear un rechazo importante y traer problemas de aparcamiento y tráfico que ya existen de por sí en la ciudad. Tenemos unas limitaciones geográficas.

Kike García Agulló, durante la entrevista con Diario de Cádiz / Julio González

P.Sois una de las partes que está detrás de No Sin Música y Música del Mar. ¿En ningún momento ha pasado por la cabeza buscar otros espacios fuera de Cádiz?

R.Cádiz está lleno. En Cádiz, hay demasiado. Nosotros cuando empezamos con No Sin Música, cuando sus creadores me hicieron partícipe, no había conciertos en la provincia. Primero estuvo en un colegio, luego pasó al muelle. Tras la pandemia hubo una diferencia entre socios y se cambió el rumbo. Pero recuerdo que antes de eso hicimos el primer ciclo 'Música del Mar' con Manuel Carrasco, Leiva, Robe o God Save The Queen. No estaba ni el Concert.

R.Ahora lo que hay es una oferta que da pánico como promotor (Kike García también participa como promotor en No Sin Música y Música del Mar). El usuario no tiene tanto dinero. Te ves un fin de semana una programación en la provincia donde hay cuatro grandes conciertos, en cuatro sitios diferentes a menos de 50 kilómetros. Eso es una sobresaturación. Creo que es un peligro, al final en algún momento esto pinchará.

R.En verano tenemos más conciertos que en Madrid. Me la jugaría a que tenemos en verano más que Sevilla en primavera. Tenemos conciertos en Cádiz capital, San Fernando, Chiclana, Tarifa, Conil, El Puerto, Jerez, Rota y más. En 50 kilómetros de radio tenemos 6-7 festivales funcionan todas las semanas.

P.¿Y desestacionalizar? ¿Programar alguno de esos conciertos fuera de verano?

R.Sí que hay algunos ya como Primavera y SierraSur. Pero luego hay un miedo del promotor y yo lo entiendo. Yo participo como promotor también en No Sin Música, Sierra Sur y Música del Mar. Da miedo jugártela. Económicamente, el sector está loco. Los cachés de los artistas están altísimos, hay tanto trabajo que la materia es muy cara, hay mucha demanda para poca oferta. Quizá el trabajo sea conseguir que el verano de Cádiz sea más largo. El concierto de este fin de semana (por el celebrado este sábado 28 de septiembre) de 'Summerend' que hacemos en el muelle es porque intentamos estirar el verano.

R.Al final es estirar un poco más el verano. En una ciudad como Cádiz, donde tenemos tantos días de sol al año, que nos centremos en que nuestro éxito solo sea entre julio y agosto es muy duro. Al final, los promotores terminaremos desangrándonos entre nosotros. Echo de menos una unificación, echo de menos una mesa. Esto es demasiado romántico. Pero es demasiado romántico porque la ambición de la persona está por encima del sentido común. Porque es que esto de verdad que va a explotar. Ya ha habido grandes desastres este mismo año. Aunque se hable de muchos millones de impacto, todos decimos lo que estimamos o pensamos pero después las cosas son distintas.

P.Volviendo al éxito de Babblá, ¿qué evento le cambió la vida?

R.La Batalla de Gallos de 2014 en Cádiz. Aquel fue el evento donde nos la jugamos porque nunca se había hecho esto así para Red Bull: una final en la calle y gratuito. Y de una cosa que se llamaba “Batalla de Gallos”. La gente en el Paseo Marítimo nos preguntaba: “¿Los gallos de pelea no se habían quitado?”. Eso nos hizo mucha gracia.

R.Fue un punto de inflexión porque nos demostró que éramos capaces. Luego destaco otros que nos han marcado como el 'Red Bull Soundclash', con Dellafuente y Morad, en el WiZink Center. Técnicamente, tuvimos que montarlo todo en 36 horas y salir en cuatro horas, eso lo ha hecho muy poca gente en el Wizink. Si no somos récord, tenemos que estar entre los primeros de salida más pronta con tantos camiones. Sinceramente, creo que sólo nos ha superado U2, que sacó 33 camiones en 3 horas y media. Nosotros sacamos 20 vehículos en 3 horas 45 minutos. Ya llevamos diez años haciendo eventos y , por suerte, ya consideramos el WiZink, la arena más importante de España, como nuestra casa.

R.Ha habido también fracasos, hay eventos que no han salido tan bien como espérabamos. El que está en la tramoya del teatro, ve lo que pasa de verdad. Por fuera parece que todo está bien, pero nosotros dentro empezamos a ver que ha fallado algo de planificación del evento, que nos ha dejado tirados un proveedor o que nos hemos equivocado contratando.

R.Otro de nuestros hitos fue que fuimos capaces de hacer un evento en República Dominicana cuando el mundo estaba bloqueado por la pandemia. Pudimos traernos a empresas de todas partes casi. Aquello parecía la ONU en República Dominicana. Me gustaría resaltar que en Babblá somos dos, aunque yo sea la cara visible. Somos dos personas de Cádiz al frente, me acompaña mi querido socio Manuel Bocanegra, que hace un trabajo enorme.

P.Una de vuestras novedades como agencia de producción es la alta exposición al universo youtuber. ¿Hay más rentabilidad por ahí?

R.Es un mundo por hacer. El mundo está cambiando. Es una frase tópica pero es real. La pandemia lo ha demostrado. El fenómeno Kings League es algo que dieron por muerto la primera semana. Y ya hemos hecho el mundial de México, ya estamos trabajando en otra cosa, no te voy a decir el qué. Pero el mercado Kings League está lejos de estar muerto a nivel mundial.

R.Es un contenido pensado para el perfil youtuber. No va a reemplazar al fútbol, ha nacido para convivir con él. ¿Supera al fútbol? Sí, en muchas cosas. El fútbol en Twitch y Youtube se ve mucho menos que esto a nivel mundial. Nosotros vimos que ahí ellos estaban haciendo algo distinto. No es deporte, no es espectáculo, es algo híbrido. Es un deporte inventado con algo de entretenimiento. Se dieron cuenta que necesitaban producir eventos y cuentan con el Cupra Arena que es como un plató de televisión propio. Pero cuando te vas a un estadio, como el del BBVA de Monterrey, eso no es un plato de telecivión. Ahí necesitas una empresa de producción.

R.Todo empezó porque hicimos un evento con Ibai Llanos. A partir de ahí, nos empezaron a llamar. Son cabezas muy locas, se les ocurren ideas. Por ejemplo, para La Velada de Ibai Llanos querían en el Wanda un funambulista que cruzara de lado a lado el Wanda en mitad del partido. Acabamos en los telediarios. Nos dieron la idea, sacamos la licencia, buscamos al mejor funambulista del mundo y el tio se cruzo de lado a lado el Wanda con una pelota.

P.Regresamos al recién acabado verano de 2024. ¿Qué impacto consideras que ha tenido en Cádiz los conciertos de este el último año?

R.A Cádiz le hacía falta el impacto mediático. No puede ser que la capital de provincia no tenga un ciclo de conciertos bien montado, no puede ser que la capital de provincia decaiga. No puede ser que éramos los primeros y que nos fuésemos a ser los últimos.

R.Por diferentes motivos, internos y externos, la situación se había enrarecido después de la pandemia (en referencia a No Sin Música y Música del Mar). Creo que era necesario darle una vuelta como la que se ha dado este verano. Lo de este año es hacia lo que vamos. Este año se tardó en salir y en programar por diferentes motivos. Eso fue porque se estaban tomando decisiones internas pero creo que el camino ya está bien marcado para el año que viene. Pienso que el 2025 será de verdad el año en el que la ciudad de Cádiz vuelva a tener un ciclo como el que se merece.

R.Todas las ciudades quieren tener su ciclo. Al final, es una cuestión hasta política. Se habla de la idea del Mancomunado de la Bahía de Cádiz pero actualmente la riqueza la estás diluyendo. Si tienes en el mismo día un gran concierto en Cádiz, otro en San Fernando, en Chiclana y en Jerez, divides en cuatro el poder. Y ya no solo el beneficio económico del promotor sino el impacto en la ciudad. Y esto a los promotores les da miedo. Porque vienen a llenar y no lo hacen. Se encuentran con situaciones de que han vendido 3.000 tickets cuando querían 10.000 tickets. Eso ha pasado varias veces este año. Hacer recintos más pequeños, hacer que la fotografía sea más bonita es un truco muy viejo. Se puede vender que está todo lleno pero hay 4.000 personas, solo hay que contar metros.

R.Vuelvo a la idea de que esto es una cuestión más de vernos entre nosotros (los promotores de la provincia). Sé que es una utopía, es muy difícil sentarnos en la misma mesa y verlo. Si queremos de verdad crear una riqueza íntegra en la provincia, sería lo idóneo evitar que se diluya de esta manera. ¿Es mejor cuatro veces 25 que una vez 100? A lo mejor, prefiero una vez 100. Esto es un ejemplo sin recorrido. Pero una idea puede ser repartir, pactar, un concierto por día entre ciudades, así haces que la gente se mueva entre ellas y de verdad conseguimos esa idea de Mancomunado.

P.¿Qué puede esperarse de No Sin Música 2025 y del próximo Música del Mar?

R.Cuando No Sin Música tenía como director artístico a Omar, con un gusto muy marcado, que sabe de lo suyo y encontraba a artirstas muy buenos, tener un estilo marcado era relativamente sencillo. Éramos los únicos de indie. Pero ahora ese estilo va a todos lados. Y Cádiz, por mucho que nos duela, no es público de indie. Antes, hubo una época en la que solo nosotros lo teníamos, hasta nos acusaban de repetir demasiado el cartel. Pero traíamos a Bunbury y llenábamos, porque al que le gusta cierto artista se mueve para verlo. Para 2025, a lo que se aspira es a mantener la esencia y llenar el ciclo con todos los gustos musicales que pueda haber. Porque al final ahí está el éxito, es lo que enrique el propio ciclo.

P.¿Quiénes son más complicados en el trato al organizar un evento?

R.Los artistas, sin duda. Dentro de ellos, los traperos son los más particulares. Venden una imagen que implica ser un personaje más complicado de llevar. A nivel producción cuesta porque hacen peticiones que no tienen mucho sentido. A veces, piden unos altavoces y un nivel de potencia que ni los Rolling Stones. Son a veces demasiado estrellas y esto tiene un problema: encarece la producción demasiado, pone en riesgo al promotor.

R.Al final, se pagan barbaridades de dinero por traer a ciertos artistas que a nivel producción exigen mucho. Te hacen buscar botellas de alcohol que apenas se comercializan, entre otras peticiones extrañas que hacen. Por supuesto, no todo es así después hay ejemplos de otros que lo ponen muy fácil.

P.¿Con los streamers pasa esto?

R.Son muchos más llanos, no sé si acabarán como estrellas del pop. Hay que tener en cuenta que muchas veces es más el séquito que rodea al artista el problema, toda la parafernalia que trae. A veces, ni pasan por camerino, se bajan de un coche, tocan y se van. Realmente, da más trabajo su séquito, la gente que le rodea. El artista a veces ni se entera, está en una nube.

R.Cada vez es más dificil la produccion porque los requisitos son complicados, complejos y caros. Hay cuestiones completamente innecesarias en lo económico y esto hace elevar el riesgo al promotor. Por eso, la famosa de la burbuja de los festivales es cierto que puede explotar. No puede ser que un artista que hace seis años cobraba 12.000 euros, ahora pida 150.000 euros.

R.Es imposible, completamente insostenible. El problema seguirá mientras los promotores lo paguen. Si siguen subiendo los cachés, esto puede explotar. Por eso nosotros preferimos enfocarnos a otro mercado, al de los youtubers. Porque esto puede ser como el boom del ladrillo pero en el sector musical.