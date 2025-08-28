Cádiz calienta motores para entregarse a tope a la regata Globe de septiembre

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Turismo, Beatriz Gandullo, junto al teniente de alcalde del área de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, han presentado este jueves la programación de actividades paralelas que se desarrollarán en la ciudad del 6 al 14 de septiembre con motivo de la celebración de la Regata Globe 40.

Este evento náutico ya se presentó en la última Feria del Turismo (Fitur) y se trata de una competición internacional de vela oceánica en la que participarán barcos de 40 modalidades. La regata se desarrollará en seis etapas teniendo Cádiz como punto de partida, lo que vuelve a colocar a la ciudad en el epicentro de la práctica de la vela mundial. Serán ocho meses de competición, con final en el puerto francés de Lorent.

Beatriz Gandullo ha adelantado que serán más de medio centenar de actividades gratuitas las que se han programado en la ciudad durante estos nueve días “que se van a centrar en una zona como es el Paseo de Astilleros y el Parque Celestino Mutis, que por primera vez van a acoger un gran evento internacional y nos va a permitir dinamizar esta parte de la ciudad, que cuenta con un gran atractivo”.

Los concejales que participaron este jueves en al presentación de la agenda paralela al evento náutico / Ayuntamiento de Cádiz

La edil detalló este jueves por la mañana una programación que comenzará con la inauguración de la race Village el 6 de septiembre y que contará con actividades deportivas, culturales, turísticas, de ocio y de concienciación medioambiental, “con el objetivo de atraer a la ciudadanía y que pueda disfrutar de esta gran fiesta de la vela”.

Anabel Rivera, Manolo Morera y 'Los Cuervos' de Martínez Ares

Entre las actividades, destaca una jornada de limpieza del borde marítimo de la zona, que se desarrollará con Agaden y Ecologistas en Acción, las actuaciones de figuras del flamenco gaditano como Anabel Rivera y Spoticai, del monologuista Manolo Morera, tras culminar un animado verano con numerosas citas a nivel provincial y nacional, así como de las agrupaciones del COAC, tanto en la categoría de adultos como de infantiles y juveniles; así como la actuación de la antología ‘Los Cuervos’ de Antonio Martínez Ares.

El Auditorio Costa Rica será el escenario de varios musicales, así como de conciertos de La Báscula, que organiza la Delegación Municipal de Juventud. También se sumarán a la celebración la Guardia Civil y el Parque de Bomberos de Cádiz, que llevarán a cabo diferentes exhibiciones durante estos días.

A todo ello se suman las actividades náuticas organizadas por el Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Cádiz, así como un concurso de pintura rápida por parte de la Delegación de Cultura y animaciones teatralizadas a cargo de Animarte.

La Economía Azul estará presente en la Regata con unas jornadas que llevará a cabo el Instituto de Fomento, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz junto a la Asociación de empresas Turísticas (AETC), así como varias exposiciones que se podrán visitar en la zona.

El programa también incluye la celebración del espectáculo de drones ‘Océanos’ que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre como antesala a la gran salida de la Regata, prevista para el domingo 14 de septiembre.

La Race Village, instalada en el último tramo del Paseo de Astilleros, contará también con una zona de restauración y una heladería.

Gandullo ha puntualizado que “se trata de una programación muy interesante que queremos que la ciudadanía disfrute y participe, y que también nos va a permitir situarnos como gran atractivo de los grandes eventos relacionados con los deportes náuticos, ya que los equipos que forman parte de esta Regata, así como los medios internacionales que llegarán con la misma, van a poder descubrir nuestra ciudad y las condiciones que ofrece para la práctica de la vela”.

"Es más que una velada. Es vida para la ciudad. Por eso queremos y pedimos la implicación de todos los ciudadanos, y, por ese motivo, hemos querido adelantar el programa de actividades paralelas". Realmente el miércoles que viene habrá una convocatoria de prensa y será el alcalde, un representante de la Diputación de Cádiz y otro de la organización de la regata Globe, los que den los últimos detalles del evento náutico en sí así como las novedades que hayan podido surgir a lo largo de los próximos días.

Programa completo de las actividades paralelas al evento náutico de la regata Globe con salida desde Cádiz.

Mapa con el trayecto que recorrerán las embarcaciones durante los ocho meses que dura la competición con salida en Cádiz