Cádiz aplicará una bonificación del 25% del impuesto ICIO a promociones sostenibles de nueva construcción

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, y la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches, han presentado este miércoles el sello de compromiso con la sostenibilidad ‘Arquitectos en verde’, una iniciativa pionera en España que establecerá el grado de compromiso con la sostenibilidad de los proyectos, supervisados por el propio Colegio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz aplicará una bonificación de un 25% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en las promociones de nueva construcción y rehabilitación integral que se desarrollen en el casco histórico de la ciudad y que cuenten con este Sello ‘Arquitectos en verde’.

Este distintivo establece el grado de compromiso con la sostenibilidad de estos proyectos y se trata de una herramienta puesta en marcha por el Colegio de Arquitectos, en colaboración con el Ayuntamiento gaditano, con el objetivo de cumplir con las exigencias normativas de la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), y así garantizar un medio urbano saludable y con criterios de adaptación al cambio climático.

La iniciativa forma parte del acuerdo de colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace tiempo para el fomento y la promoción del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha señalado que con este Sello ‘Arquitectos en verde’ “damos un paso firme por reforzar la puesta en valor del patrimonio del casco histórico de la ciudad y por la incorporación de elementos sostenibles, de eficiencia energética y adaptación al cambio climático”.

Ha añadido que “es una iniciativa ilusionante ya que desde el Ayuntamiento siempre hemos apostado por una ciudad con un perfil amable y que conserve y valore su patrimonio”.

José Manuel Cossi ha recordado que el pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz aprobó el Plan de Acción por el Clima, por la Energía sostenible y contra el Cambio Climático (PACES), que contempla la promoción de la construcción y rehabilitación sostenible y la implantación de medidas de incentivos fiscales para promociones que certifiquen esa sostenibilidad.

Modificación de ordenanzas fiscales

Es por ello que se aprobó la modificación de ordenanzas fiscales entre las que estaba esta bonificación de un 25% del ICIO a aquellos proyectos que estén comprometidos con la sostenibilidad.

Por su parte, la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches, ha asegurado que este sello surge de un profundo análisis de los sistemas de certificación existentes. Su posible complejidad o la adaptación a la realidad territorial hacen que con el apoyo en la experiencia de Green Building Council España (GBCE) como referente en la transformación hacia un modelo sostenible del sector de la edificación, y una adaptación al contenido de su herramienta verde a los objetivos que se consideran fundamentales en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, se haya desarrollado este sello.

El distintivo se centra en tres asuntos clave somo son el calentamiento global, el agotamiento de recursos y la pérdida de la biodiversidad.

Paula Vilches ha apuntado además que “la sostenibilidad no es un añadido, sino algo que hoy en día lo impregna todo, y poner en marcha este sello ‘Arquitectos en verde’ es importante porque la calificación que se obtiene aporta un valor añadido al proyecto, y entendemos que es de interés para el promotor, para el usuario y para la administración, como hoy se demuestra”.