Cádiz acoge el congreso de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular

Cádiz acogerá este viernes y el sábado (28 y 29 de noviembre) la celebración del 40 Congreso de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular (SAACV), el principal encuentro científico de esta especialidad médica en el sur de España y que servirá como foro para la puesta en común de las principales novedades quirúrgicas generadas en este ámbito, especialmente en el manejo de las técnicas de cirugía endovascular, mínimamente invasivas y que favorecen una pronta recuperación de los pacientes intervenidos.

Las enfermedades vasculares representan en un grave problema de salud pública en España, de manera que se considera que prácticamente el 50% de la población mayor de 50 años sufre alguna patología vascular (arterias y venas), un porcentaje que irá en aumento en los próximos años conforme avance la esperanza de vida de la población, de ahí el interés sanitario de una cita como esta.

En la cita, que se celebra en el Parador de Cádiz, intervienen, entre otros, el doctor Francisco Javier Martínez Gámez, presidente de la SAACV, y el doctor Manuel Rodríguez Piñero, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y presidente del Comité Organizador de este 40º Congreso.

En la inauguración del encuentro participarán también el gerente del Hospital Puerta del Mar, José Luis Guijarro Rodríguez, y Pablo Otero Gallardo, teniente de alcalde de Presidencia, Relaciones Institucionales, Asuntos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Cádiz.