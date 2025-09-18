En busca del ojo perdido

En el Infierno reposa una muñeca sin ojos, espera paciente a que alguien se los coloque de nuevo…

A la escuela primaria Renkon llega una nueva alumna. Su nombre es Sayoko, y es tan tímida que evita relacionarse con sus compañeros, que la miran con extrañeza en el recreo, cuando se aleja de todos.

Sus grandes ojos parecen querer abarcarlo todo, no perderse nada, y ni siquiera parpadea cuando el matón del lugar, un niño grandullón, la convierte en objetivo de sus bromas.

Ficha Mandala, Princesa de las tinieblas Autor: Hideshi Hino Tapa blanda Blanco y negro 191 págs. 11,50 euros Ediciones La Cúpula

Lo que este chaval no sabe es que se aproxima a un camino muy peligroso, un lugar en el que las pesadillas se hacen realidad y se convertirá en espectador horrorizado de imágenes que nunca pensó que vería…

Otro compañero del colegio, Tanaka, encuentra un objeto bastante extraño, un ojo. Sin darse cuenta, tiene entre sus manos una puerta al horror, que va a convertir su vida en un mal sueño, ya que ese ojo pertenece a Sayaka, que es ni más ni menos que la hija del Rey del Infierno.

¿Podrá librarse Tanaka de la maldición que ha caído sobre él? ¿Logrará Sayaka recuperar el preciado objeto? ¿Qué enemigo aguarda en las sombras para atacar a la chiquilla?

Hideshi Hino, el mangaka que lleva las pesadillas a las viñetas de sus obras, regresa a las librerías españolas con una nueva obra, perteneciente a su etapa más fértil, en la que lo cotidiano se ve golpeado por lo extraño, lo bizarro. En esta caso una niña, frágil en apariencia, pero que posee un temible poder. Un solo roce con su dedo índice y vas a caer a través de un abismo repleto de muerte, pestilencia y miedo.

Como siempre, el simpar Hino logra su objetivo con una trama que hace que se te ericen los pelos de la nuca, aunque en esta ocasión tira más del fantástico (el universo de los yokai nipones) que del gore, tan presente en la mayoría de sus obras. Y lo hace con ese estilo suyo tan reconocible, esos personajes de físico redondito y apariencia inocente que, como Sayaka, esconden un perfil muy, muy oscuro. Un personaje que a partir de ahora va a formar parte, por méritos propios, de esa galería oscura en la que los peores monstruos tienen su espacio ya que, ¿quién sabe si volveremos a encontrarnos con ella?

La editorial La Cúpula lleva años regalándonos las obras de este autentico maestro del terror extremo, con una línea en la que podemos encontrar multitud de títulos firmados por el autor. Así que si os gustan las peripecias de Mandala, princesa de las tinieblas, tan solo tenéis que acudir a vuestra librería de cabecera y alucinar con esa puerta que Hideshi Hino nos abre a su particular mundo, repleto de esos cotidianos horrores que podéis encontrar en las páginas de sus mangas, pequeñas grandes obras del Terror con mayúsculas.