El burguer Brooklyn abrirá un nuevo local junto al Mercado Central de Abastos de Cádiz

El éxito de la hamburguesería Brooklyn traspasa fronteras. Concretamente la de las Puertas de Tierra, ya que esta firma abrirá un nuevo local en en el casco antiguo de Cádiz en unos días.

Será el miércoles 1 de octubre (si las obras lo permiten) cuando se inaugure el burguer Brooklyn en la calle Libertad, junto al supermercado Carrefour.

Aquí se ubicará de la mano de Manuel Isaac Moreno, propietario del negocio, y Antonio Márquez, gerente del Grupo Burlesque, que se han asociado para seguir sumando clientes a este lado de la ciudad.

Cuenta Manuel Isaac como, tras recibir la llamada de Antonio, no estaba muy receptivo con la idea de poner en marcha un nuevo establecimiento, pero fue tal el entendimiento entre ambos que al final accedió. “Hemos llegado a un acuerdo para poner en marcha una especie de franquicia. Tanto el local como los trabajadores y la maquinaria son del Grupo Burlesque. Yo por mi parte aporto el nombre, el producto, la carta, los proveedores y mi presencia en el local para enseñar y supervisar”.

El dueño del Grupo Burlesque se confiesa cliente habitual del burguer Brooklyn por lo que, viendo la trayectoria de la empresa, no dudó en poner sobre la mesa una propuesta de negocio. “Es una fórmula de gran éxito tanto por el precio como por el producto. La gente le tiene mucho cariño desde los años de La Huella. Es un concepto que me gusta y la gente reclamaba que hubiera uno en el centro”, afirma Antonio.

El nuevo local será muy grande. Tendrá 30 mesas en la terraza y más de 30 en el interior, además de una ubicación privilegiada, junto al Mercado Central de Abastos. Ambos bromean recordando un comentario que leyeron en las redes sociales que señalaba que “íbamos a batir el récord de venta de sándwiches de pollo en un domingo de Carnaval”.

La hamburguesería Brooklyn es heredera directa de La Huella, donde Manuel Isaac fue trabajador durante 20 años, de la cual calcó tanto la carta como los proveedores y la forma de trabajar, algo que los gaditanos han valorado. “Estos cuatro meses desde que nos mudamos a la avenida de Andalucía han sido una locura, no hemos parado. Incluso hay días que hemos tenido que dejar de coger pedidos a domicilio porque no dábamos abasto”, sostiene el dueño del burguer Brooklyn.

El establecimiento de la calle Libertad contará también con este servicio, aunque de momento solo van a arrancar con el servicio en mesa y de recogida en el local.

La nueva hamburguesería Brooklyn comenzará su andadura con unos 12 trabajadores y un diseño más juvenil, moderno y actual que el de “su hermana mayor”.

El Grupo Burlesque dispone de varios bares y restaurantes en la capital gaditana, entre ellos el que lleva el mismo nombre en la calle Plocia; el burguer Seven en la calle Rosario; Sushi Panda en la plaza Topete; y La Despensa y Puro Negro, ambos frente a la playa Santa María del Mar, entre otros.

Tanto Manuel Isaac como Antonio se muestran “muy ilusionados” con este proyecto tan gaditano. “Tenemos la ilusión de devolverle La Huella al centro de Cádiz”, comenta Antonio, quien añade que lo harán en un local que tiene todas las cualidades para trabajar y divertirse. “Vamos a disfrutar el proyecto”, finaliza.