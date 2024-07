“Bruno García no solo sube el agua a las familias en Cádiz sino que sigue favoreciendo la turistificación”

Cádiz/“Lamentablemente la falta de sangre del alcalde para reclamar a la Junta de Andalucía las infraestructuras en materia de ahorro de agua que le debe a Cádiz la terminamos pagando los gaditanos y gaditanas”. Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, sobre el anuncio de la progresiva subida del precio de las tarifas del agua, que no se subían desde 2014 “porque en el anterior mandato priorizamos hacer un esfuerzo por asumir el incremento de los costes gracias a los grandes beneficios que tiene Aguas de Cádiz”.

Por otro lado, De la Cruz llama la atención sobre los cálculos que anuncian que con la aplicación de la tarifa comercial-industrial a los pisos turísticos, estos lleguen a pagar igual o menos que con la tarifa residencial. “Es decir que, no solo sube el precio a la ciudadanía, sino que además esta medida sigue blindando y favoreciendo la turistificación en la ciudad”. Para el portavoz, “habría que subir mucho más la tarifa a quien más gasta, como los hoteles y grandes empresas, y sin embargo el PP prefiere que sea la ciudadanía gaditana, que es ejemplar con el consumo responsable de agua, la que pague por el derroche de unos cuantos”.

De la Cruz critica además haberse enterado a través de la prensa y sin haber sido informados previamente en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz de las medidas que dicen que estan estudiando “en un nuevo ejemplo de rodillo autoritario al que ya nos tienen acostumbrados” sin permitir que los miembros de este órgano competente puedan hacer sus aportaciones a la empresa municipal.

"No repercute en el sector turístico"

“Mucho nos tememos que esa subida progresiva esté calculada a la baja y se vaya a disparar con el tiempo, mientras continúa el silencio de un alcalde que es incapaz de reclamar lo más mínimo a su partido, mientras perjudica los bolsillos de las vecinas y vecinos de a pie y mientras no repercute directamente a las grandes empresas consumidoras, como las del sector turístico, por ejemplo, en un agravio comparativo importante”, añade el portavoz.

Asimismo De la Cruz recuerda que “mientras el alcalde de la ciudad y presidente provincial del PP, Bruno García, votaba a favor de esta medida en marzo, su Equipo de Gobierno ha aplicado medidas restrictivas en las playas, sin duchas ni fuentes que tan solo suponen un 0,6% del gasto total, al tiempo que la Junta blindaba el agua para que los hoteles pudieran por decreto llenar sus piscinas y los campos de golf mantuvieran el riego en las hectáreas de césped a pesar de la sequía”.

Por último, desde Adelante Izquierda Gaditana inciden en que “efectivamente las tarifas no se actualizaban desde 2014, gracias a que en el anterior mandato se asumió hasta 2,1 millones de euros en subida del agua con fondos propios, pese a que se heredó una empresa con más de diez millones de deuda y que despilfarraba el dinero público de los gaditanos y gaditanas en caprichos para los concejales del PP. Sin embargo, preferimos aplicar medidas que no repercutieran en la ciudadanía en un ejercicio de responsabilidad social y que ahora no se quiere aplicar, porque los vecinos y vecinas de Cádiz no son su prioridad”.