Bruno García duda que las navieras de cruceros piensen que en Cádiz existe turismofobia

Cádiz/El alcalde de Cádiz, Bruno García, como gran conocedor de los temas relacionados directamente con el turismo y, más aún, con el turismo de cruceros se niega a pensar que alguna naviera de cruceros pueda poner a Cádiz bajo sospecha de que se trate de una ciudad en la que impere la turismofobia.

Esta declaración la hizo este viernes el también presidente del PP provincial a raíz de las últimas informaciones que indicaban que muchas navieras, sobre todo británicas, está estudiando la posibilidad de no venir a España o, al menos, dejar de atracar en puertos "calientes" en lo referido al conflicto o a las movidas contra el turismo como pueden ser Barcelona o Valencia. Según declaran las propias navieras a través de su patronal, CLIA, se trata de un sector muy sensible y que es cierto que si la situación en esas ciudades se agrava tendrán que buscar otros destinos más "amables".

Fue ahí cuando el alcalde Bruno García insistió en que Cádiz es una "ciudad más que amable y un lugar maravilloso para pasear y visitar". En ese aspecto, García sí dijo que había que intentar no mezclar ciertas cuestiones e indicó que el foco real de las protestas y concentraciones de los grupos de ciudadanos está en el tema del la preservación del espacio residencial. "Queremos que venga turismo a la ciudad. Y no creo que esta ciudad transmita un no al turismo".

Varios turistas, en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz, a muy pocos metros de un crucero atracado en el Muelle Ciudad del puerto de Cádiz / D.C.

Eso sí, "somos una equipo de gobierno pro turismo sostenible y en convivencia con los vecinos. Y dando siempre prioridad a los vecinos. Creo que el mundo de los cruceros sabe que los cruceristas no duermen en las viviendas turísticas por lo que no conviene mezclar los temas".

"No creo que las navieras piensen que en Cádiz exista la turismofobia, y de hecho creo que la ciudad y sus habitantes dan siempre un mensaje pro turismo".

Por otra parte, durante la rueda posterior a la Junta de Gobierno Local de este viernes, se abordó también el discurso esgrimido precisamente este viernes por el concejal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) David de la Cruz en el que criticaba la cantidad de agua potable que gastan los cruceros cuando llegan al puerto de Cádiz.

Para ello, David de la Cruz sacó estudios de otras ciudades y puertos que demostraban que eran muchos los litros que gastaban este tipo de turistas.

A ese respecto, el Ayuntamiento y más concretamente José Manuel Cossi, en representación de Aguas de Cádiz, afirmó a preguntas de un periodista que desconocen con exactitud la cantidad de agua que consumen concretamente los cruceros que llegan al puerto de Cádiz. Saben lo que paga la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que afirmó que era "mucho", pero no sabía concretamente qué parte de esa factura se correspondía con lo que requerían concretamente los barcos turísticos.

A este respecto, el alcalde de Cádiz, Bruno García, salió rápidamente al quite afirmando que lo que no se puede hacer es "construir un relato sobre cifras de otros puertos como el de Barcelona en los que se vive una realidad distinta a la de Cádiz". García afirmó que parece que David de la Cruz lo que quiere es que a la vista de esas cifras que indican que los cruceristas gastan mucha agua potable, que se corte el flujo de cruceros y que no vengan más: "Y yo quiero decir que el turismo de crucero le hace mucho bien a la ciudad y todas esas personas que se bajan del barco compran en la ciudad, y detrás de esa compra hay una persona, y no un empresario malísimo sino una persona y hay vidas detrás de todo eso". Eso sí, Bruno García insistió en que nunca olvida que siempre hay que intentar que ese turismo sea lo más sostenible posible.

¿Qué tarifa de agua paga el puerto de Cádiz?

Y siguiendo con el tema de que no es bueno para la ciudad que los turistas beban tanta agua, José Manuel Cossi aclaraba que el puerto paga una tarifa industrial que es bastante superior a la doméstica, a lo que ya aprovechó para confesar que es cierto que el Ayuntamiento estudió hace tiempo incrementar la tarifa industrial pero rápidamente se dieron cuenta de que ya habían tenido una gran subida reciente "y no nos parecía razonable esa subida porque salían muchas pymes perjudicadas".Y reiteró que no vale eso de extrapolar un estudio hecho en Barcelona sobre este consumo de agua de los cruceros y cruceristas para "justificar la turismofobia".

A pesar de todo lo dicho, el alcalde anunció que "lo estudiaremos con el puerto de Cádiz y con Navantia, que es también una industria que se nutre, en parte, de los cruceros y de las que más empleo genera en el sector, y todo lo que se pueda mejorar se mejorará, pero que habrá que verlo en Cádiz, y si hay que negociar alguna mejora con el puerto, se negociará", sentenció Bruno García.

Navantia va como una moto

Y ya que salío a relucir Navantia, y más concretamente la factoría de reparaciones de Cádiz capital, el alcalde dijo de manera tajante que "Navantia va como una moto". Eso ocurre, según el primer edil, porque tiene una situación geográfica que le permite tener y arreglar buques y, de nuevo, "siempre sin olvidar que detrás de todas esas estructuras hay personas que hacen un trabajo excelente. Pero se necesitan que lleguen esos barcos".

García hizo además el ejercicio de intentar ponerle cara a esas personas que están detrás de los cruceros. "Y este Ayuntamiento defenderá los intereses de los que viven de eso en nuestra ciudad".

Daño a la ciudad de posturas populistas

Al otro lado, según acusó el alcalde, están posturas como la de David de la Cruz, como portavoz de AIG: "Si ese partido con eso quiere decir que no venga más cruceros, que lo digan. Pero cuando ellos gobernaban modulaban sus discursos y yo recuerdos haberlos visto en alguna primera escala en los intercambios de metopas con las navieras. No sé si lo que quieren es realmente aprovechar banderas para tener una posición política y tener repercusión. Pero yo les digo que ojo con eso que esas ideas populistas pueden hacerle mucho daño a la ciudad".

Con eso se refería el alcalde a que se puede hacer daño a muchos trabajadores de la ciudad. "Y les recuerdo que cuando ellos gobernaban esos cruceros consumían la misma cantidad de agua. Si uno no es riguroso y abierto de mente se puede hacer pequeño. Y eso puede llevar a que su postura perjudique a la ciudad, ya que no está teniendo en cuenta otras realidades como el empleo que se genera en la Bahía de Cádiz a partir de los visitantes que llegan a Cádiz vengan en cruceros o no".

Un amplio y resumido histórico de posicionamientos

García no traía nada preparado al respecto ya que este tema del turismo de cruceros se puso sobre la mesa a raíz de preguntas de este periódico, pero fue tajante al respecto. Y recordó que "hemos pasado de lamentarnos porque no venían los cruceros a lamentarnos de que venían pero que no se bajaban. Luego decíamos que venían, se bajaban, pero no gastaban. Luego venían, se bajaban, gastaban pero gastaban poco... Y ahora que gasta dinero en la ciudad resulta que ahora son muchos y que deberían venir menos. Estamos siempre lamentándonos y no debemos hacerlo porque en todo este proceso hemos ido creando empleo".