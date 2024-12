El BOJA oficializa la pérdida de nueve unidades en la escuela pública de Cádiz capital

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el orden del 10 de diciembre por la que se modifican escuelas infantiles y colegios, ha oficializado la pérdida, para este curso 2024-2025, de diez líneas en la educación pública en la capital gaditana, habiéndose ganado solo una, por lo que el balance negativo es de nueve unidades eliminadas.

El BOJA confirma que los colegios Santa Teresa, Carlos III, Reyes Católicos, La Inmaculada, Campo del Sur y Fermín Salvochea (esta de integración), han perdido cada uno una línea en educación primaria. En cuanto a educación infantil, también en el Campo del Sur se ha suprimido una línea.

Mención aparte merece el cierre del colegio Adolfo de Castro, lo que ha provocado la pérdida de una unidad de educación infantil una de primaria y otra de Educación Básica Especial de Apoyo a la Integración. Por contra solo se ha creado en el CEIP Josefina Pascual una unidad específica de Trastornos del Espectro Autista.

El sindicato USTEA denuncia que “Cádiz es -tras Sevilla con 163 supresiones- la segunda provincia más castigada de Andalucía: 120 grupos menos este curso escolar. Concretamente se han creado 53 unidades y se han suprimido 173. Eso daría un total de menos 120 grupos, si bien desde USTEA Cádiz las elevamos a 136 al restar de las creaciones las aulas de educación especial, que no son aulas grupales como tal sino aulas de atención personal y limitada a tiempos y alumnado concreto por especialistas”.

Desde USTEA Cádiz “no nos cansaremos de denunciar estas supresiones como un ERTE público encubierto que afecta al personal interino de manera directa e indirectamente a los funcionarios de carrera que reducen sus posibilidades de movilidad, curso tras curso, e incluso ya se genera una tendencia al alza preocupante de docentes desplazados de sus centros de destino definitivo”.

El sindicato destaca que el argumento esgrimido por los responsables de la Consejería para la eliminación de clases en la red de centros públicos “es el descenso de la natalidad, aunque no se explica que este mismo fenómeno no afecte a los centros privados concertados que mantienen su oferta intacta desde hace años, a menos que tengan una bola de cristal y sepan que los no nacidos iban a solicitar sólo centros públicos”. Para USTEA, “el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos”.

En el lado opuesto “desde USTEA nos alegramos del aumento de aulas específicas y aulas de educación básica especial de apoyo a la integración. Aquí vuelve a darse la paradoja que todas estas aulas se han creado en centros públicos, los cuales están encantados de recibir y atender al alumnado con necesidades educativas específicas (NEE). Parece ser que en la escuela concertada la Consejería no quiere a este alumnado pues aunque hay contadas peticiones por parte de estos centros, no se les ha concedido ninguna aula”.

USTEA Cádiz lamenta, por último, que “mientras, la enseñanza concertada mantiene su oferta casi intacta y el presupuesto en conciertos para 2025 superará los 1.000 millones por segundo año consecutivo, rompiendo todos los récords de inversión al añadir otros 72 millones más al presupuesto anterior. Frente a este modelo, USTEA reclama el blindaje de la Educación Pública, la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en los colegios e institutos”.