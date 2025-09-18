Bienvenidos a vuestra casa

Estudiantes Erasmus de la Universidad de Cádiz se citaron este miércoles en la playa de Santa María del Mar (bajo un sol de justicia) para conocerse, intercambiar sus contactos y hablar sobre sus objetivos en la ciudad durante el presente curso.

La iniciativa vino de la mano de ESN (Erasmus Student Network) Cádiz, la única asociación de Erasmus sin ánimo de lucro adscrita a la Universidad de Cádiz, en la primera de muchas de las actividades que realizarán a lo largo del año.

Esta entidad cumplió el pasado mes de mayo 25 años y desde entonces ayudan a los estudiantes extranjeros que eligen la capital gaditana durante unos meses para seguir sus estudios.

Manuel Alejandro de la Vera es el responsable de Comunicación de ESN Cádiz. Explica que la asociación tiene varios objetivos. Realizar actividades culturales y recreativas, solucionar contratiempos, servir de apoyo, generar relaciones entre sus miembros... “Lo primero que hacemos es resolver dudas de los estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo se coge el transporte público? ¿Cómo puedo encontrar un sitio para vivir? ¿Con quién puedo hablar de mi facultad? Intentamos responder a cualquier cuestión que tengan relacionada con su estancia aquí. Estamos a su total disposición. Pero también hacemos actividades para que se integran y lo pasen bien: tours por Cádiz, cenas internacionales donde cada alumno trae una comida típica de su país, visitas al Museo de Cádiz, viajes a Gibraltar, Sevilla, Setenil, Ronda, cursos de surf...”

Uno de los próximos encuentros será en Valencia del 9 al 12 de octubre, donde tendrá lugar una reunión de las ESN a nivel internacional con voluntarios y estudiantes Erasmus de toda España.

La asociación trabaja con voluntarios, que forman parte de la entidad de forma permanente, y colaboradores. “Actualmente somos unos 40 voluntarios, hay una pequeña jerarquía pero la voz de todos vale lo mismo”, apunta Manuel.

Uno de los proyectos que pone en marcha ESN Cádiz a lo largo del curso es el Buddy Program (programa de amigos) que conecta a estudiantes de la UCA con estudiantes Erasmus con puntos en común para que la integración del alumno extranjero sea más fácil.

Cuenta el responsable de Comunicación de ESN Cádiz que desde ayer, 17 de septiembre, hasta el 3 de octubre se llevarán a cabo varios eventos de bienvenida o Welcome Days, como ellos lo denominan. “Prácticamente tenemos una actividad diaria. El de hoy (por ayer) es básicamente una primera toma de contacto para los Erasmus, para que se conozcan, pierdan la timidez y formen grupos de amigos. Es un buen momento para que se integren y dejen de tener miedo a conocer gente. Nosotros estamos aquí para ayudarles”.

El éxito de estas propuestas es notable, según Manuel Alejandro, quien añade que suelen tener una gran aceptación. “Muchos estudiantes nos preguntan qué va a ser lo próximo que vamos a hacer. Hay bastante interés”.

El escenario, en este caso Cádiz, ayuda a que los alumnos tengan ganas de estar, ver y conocer. “Los Erasmus destacan que se sienten integrados, no se sienten discriminados. Piensan que es una ciudad que les invita, que les acoge. Muchos de ellos hablan de Cádiz como su segunda casa. Hay una chica alemana, por ejemplo, que estuvo aquí todo el curso pasado y ha vuelto porque echa de menos la ciudad. Ese es el punto. Muchos llegan a encontrar su segunda casa, un sitio al que volver. Incluso nos han dicho que es un lugar en el que les hubiera gustado nacer. Les encanta Cádiz”.