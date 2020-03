Hace una semana estaba de visita en Sevilla y el Estado de Alarma casi que lo cogió de sorpresa. "Tenía pensado volverme el lunes, pero en cuanto vi cómo se ponía la cosa, me fui corriendo a la estación. No veas cómo impresionaba ver todo Sevilla vacía", explica el actor Juanjo Macías.

Llegó a casa a tiempo y ahí sigue, en El Puerto de Santa María, con el aspirador "para arriba y para abajo", cocinando pucheros ("que ya mañana me tocará hacer ropa vieja") y dejando los azulejos "niquelaos". Pero un día son muchas horas, y a Juanjo este encierro también le está valiendo para recuperar antiguos amigos. "Muchas veces estás tu por aquí y dices: ¡uy!, yo tenía una amigo que hace mucho tiempo que no veo... ahora es el mejor momento para llamarlo y recuperar la amistad. No sabes tú la alegría que les das y lo bien que quedas".

No obstante, más allá del sentido del humor que él estampa en todo lo que vive y hace, Juanjo con el tono mucho más serio asegura que de nuevo "la realidad supera a la ficción". "Esto ha sido una bofetada sin manos. Nos creemos que somos invencibles. Vamos pegando bocados por la vida, y al final viene un bichito de nada y fíjate; caemos como moscas", reflexiona. "Ahora, eso sí. No sé yo quién de los dos es más bicho; si el Coronavirus o nosotros, que nos hemos quitado de en medio y mira cómo está respirando la tierra".

Entre sus recomendaciones -como no podía ser de otra manera- el teatro es el protagonista. "Hay muchas compañías que están subiendo sus trabajos. Choni y Cía ha optado por eso y ha subido todos los días un saludo de Doña Gloria, el personaje que yo interpretaba", explica el actor. "También recomiendo el Festival Cortos en Cuarentena, donde todos los días se proyectan tres cortos y al final se vota".