La Biblioteca Provincial de Cádiz acoge la octava edición del Encuentro del Cómic

El ilustrador jerezano Fran Mariscal estará en el Encuentro del Cómic de Cádiz.

La Biblioteca Provincial de Cádiz acogerá este próximo viernes, 21 de noviembre, el VIII Encuentro del Cómic, una cita que contará con presentaciones, talleres, concursos y una exposición. La actividad comenzará a partir de las cinco y media de la tarde. Coordinado por José Luis Vidal, cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, las librerías La Ratonera y Tierra Media y la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz.

Para esta hora están convocadas las presentaciones exprés, con la participación de los autores Alberto Belmonte, Fran Mariscal, Josh Mora & Toni Romero, Manuel Espinosa y Lobón Leal.

A las siete de la tarde llegará el turno de Pasqual Ferry y su personaje Mr. Bulb. El dibujante barcelonés protagonizará una charla y una sesión de dibujo en vivo. Además, recibirá un homenaje en forma de exposición, titulada '¿Quién es Mr. Bulb?' y que se nutre de obras realizadas por miembros de la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz (AIP).

El encuentro tendrá su última actividad a las ocho de la tarde, con la conversación que mantendrán Mikel Janín y Pasqual Ferry.

Además, la cita contará con un concurso de disfraces de personajes de cómic, un taller infantil impartido por Francisco Asencio y el llamado Rincón del Cómic, donde están presentes Lobón Leal, Manuel Espinosa, Pauli Junquera, Josh Mora, La Ratonera y AIP.