Los barrio más ricos y más pobres de Cádiz según la renta de sus hogares

Miguel Guillén

28 de octubre 2025 - 06:00

Descubre cuál es la renta de las diferentes secciones de la ciudad de Cádiz, cuáles son los barrios o zonas con la renta más alta por hogar y cuáles las más bajas.

Atlas de Distribución de Renta de los Hogares

Zonas con las rentas más altas

Sección y entorno Renta media por hogar (€)
Sección 08019 · Entorno calle Tamarindos (Bahía Blanca) 72.581,84
Sección 08001 · Entorno Playa Santa María del Mar 61.790,65
Sección 08007 · Entorno calle Ciudad de Santander 54.386,35
Sección 08002 · Entorno calle Acacias (Bahía Blanca) 54.263,83
Sección 09002 · Entorno calle Parlamento 54.210,96

Fuente: INE (ADRH 2023). · Unidad: Euros por hogar. · Gráfico: M. Guillén

Zonas con las rentas más bajas

Sección y entorno Renta media por hogar (€)
Sección 10022 · Cerro del Moro · Entorno calle Olvera 26.018,83
Sección 09020 · Barriada de La Paz · Entorno patio de la Bahía 26.043,65
Sección 07006 · Barrio de Santa María · Entorno calle Mirador 24.878,28
Sección 07005 · Barrio Santa María · Concepción Arenal 25.563,86
Sección 04001 · Barrio de La Viña · Entorno calle Virgen de la Palma 25.896,69

Fuente: INE (ADRH 2023). · Unidad: Euros por hogar. · Gráfico: M. Guillén

Este atlas permite conocer de manera detallada la distribución de la renta por hogar en diferentes barrios y secciones de la ciudad.

