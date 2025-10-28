Los barrio más ricos y más pobres de Cádiz según la renta de sus hogares

Descubre cuál es la renta de las diferentes secciones de la ciudad de Cádiz, cuáles son los barrios o zonas con la renta más alta por hogar y cuáles las más bajas.

Atlas de Distribución de Renta de los Hogares Zonas con las rentas más altas Sección y entorno Renta media por hogar (€) Sección 08019 · Entorno calle Tamarindos (Bahía Blanca) 72.581,84 Sección 08001 · Entorno Playa Santa María del Mar 61.790,65 Sección 08007 · Entorno calle Ciudad de Santander 54.386,35 Sección 08002 · Entorno calle Acacias (Bahía Blanca) 54.263,83 Sección 09002 · Entorno calle Parlamento 54.210,96 Zonas con las rentas más bajas Sección y entorno Renta media por hogar (€) Sección 10022 · Cerro del Moro · Entorno calle Olvera 26.018,83 Sección 09020 · Barriada de La Paz · Entorno patio de la Bahía 26.043,65 Sección 07006 · Barrio de Santa María · Entorno calle Mirador 24.878,28 Sección 07005 · Barrio Santa María · Concepción Arenal 25.563,86 Sección 04001 · Barrio de La Viña · Entorno calle Virgen de la Palma 25.896,69 Este atlas permite conocer de manera detallada la distribución de la renta por hogar en diferentes barrios y secciones de la ciudad.