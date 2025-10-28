Los barrio más ricos y más pobres de Cádiz según la renta de sus hogares

Descubre cuál es la renta de las diferentes secciones de la ciudad de Cádiz, cuáles son los barrios o zonas con la renta más alta por hogar y cuáles las más bajas.
Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
Zonas con las rentas más altas
|Sección y entorno
|Renta media por hogar (€)
|Sección 08019 · Entorno calle Tamarindos (Bahía Blanca)
|72.581,84
|Sección 08001 · Entorno Playa Santa María del Mar
|61.790,65
|Sección 08007 · Entorno calle Ciudad de Santander
|54.386,35
|Sección 08002 · Entorno calle Acacias (Bahía Blanca)
|54.263,83
|Sección 09002 · Entorno calle Parlamento
|54.210,96
Zonas con las rentas más bajas
|Sección y entorno
|Renta media por hogar (€)
|Sección 10022 · Cerro del Moro · Entorno calle Olvera
|26.018,83
|Sección 09020 · Barriada de La Paz · Entorno patio de la Bahía
|26.043,65
|Sección 07006 · Barrio de Santa María · Entorno calle Mirador
|24.878,28
|Sección 07005 · Barrio Santa María · Concepción Arenal
|25.563,86
|Sección 04001 · Barrio de La Viña · Entorno calle Virgen de la Palma
|25.896,69
Este atlas permite conocer de manera detallada la distribución de la renta por hogar en diferentes barrios y secciones de la ciudad.