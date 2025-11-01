Baltasar Garzón estará en Cádiz con el Encuentro de Memoria Democrática de Diputación

Tras el éxito de su estreno el pasado año, el Encuentro de Memoria Democrática de Diputación de Cádiz alcanza su segunda edición el próximo 6 de noviembre con una completa jornada de debate y reflexión donde, entre otros interesantes invitados, participará el abogado, profesor y magistrado de la Audiencia Nacional entre 1988 y 2012, Baltasar Garzón.

El foro, que se celebrará en la Casa de Iberoamérica, está organizado por el servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución provincial, que coordina el vicepresidente segundo Javier Vidal.

Garzón formará parte de una de las tres mesas de debate en las que está articulado el programa . En concreto, la cita con el Franquismo procesado, donde se analizarán las causas judiciales que se han emprendido para perseguir los delitos cometidos por el régimen franquista y los intentos para resarcir a las víctimas frente a la impunidad. También estará la activista por la memoria histórica y familiar de represaliados Paqui Maqueda y el abogado Jacinto Lara, en representación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. El periodista de Diputación y miembro de su servicio de Memoria Histórica y Democrática, David Doña, moderará este debate que es el que cerrará la jornada.

Así, el encuentro comenzará con el Caso Guinea. Dictaduras encadenadas, una mesa donde se abordará el secuestro y detención ilegal de cuatro activistas del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial, por parte del régimen de Teodoro Obiang. Dos de estas personas –que actualmente sufren cadena perpetua en un presidio guineano– son ciudadanos españoles. En este panel intervendrán el abogado del despacho Ilocad y counsel de la Corte Penal Internacional, Aitor Martínez, junto a Pedro Efa Mangue, activista político y pro derechos humanos y hermano de una de las personas secuestradas. La periodista de Diario de Cádiz Tamara García será la encargada de acompañarlos en sus intervenciones.

A continuación, en Historias de reparación se expondrán las vivencias de familiares de represaliados de la provincia de Cádiz que han logrado cierta reparación en la búsqueda de justicia.

La recuperación de la casa familiar, que fue confiscada de facto por un alcalde fascista; la identificación genética positiva de un antepasado, cuyos restos fueron exhumados de una fosa común; o la obtención de una Declaración de reparación y reconocimiento personal, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, confluyen en este debate. Intervendrán Juan Luis Vega, en representación de la Asociación de Memoria Histórica de Paterna de Rivera; Pepa Fernández Núñez, familiar de represaliados de Trebujena, Juan Miguel León Moriche, periodista y miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y José Miguel Ruiz de Molina Sánchez, fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos de Cádiz. Pedro Espinosa, periodista de SER Cádiz, modera y presenta esta mesa.

La actuación musical de Dani Lllamas será el epílogo de este Encuentro que se retransmitirá en directo desde la cuenta de la Diputación de Cádiz en youtube.