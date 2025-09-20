Balbo el Menor recrea en Cádiz su triunfante entrada en Roma

Lucio Cornelio Balbo 'El Menor' entró este sábado en la plaza de San Juan de Dios victorioso como lo hizo el año 19 antes de Cristo en Roma, convirtiéndose en el primer general no nacido en Italia en recibir el honor de entrar en triunfo en el Capitolio. En el marco de los festejos de Cádiz Romana, del ciclo cultural 'Orgullos@s de nuestra historia', la recreación histórica de aquella procesión de triunfo recordó cómo este ilustre gaditano de Gades venció a los garamantes en el norte de África.

La procesión partía del Baluarte de la Candelaria, donde comparten 'castra' (campamento romano) dos legiones llegadas desde Mérida, de sendos grupos de recreación histórica como Emérita Antiqua y Ara Concordae. Así, la Legio V Alaudae y la Legio X Gemina iban a desfilar por las calles de la ciudad.

El triunfo de Balbo el Menor se recrea por las calles de Cádiz con Gades Romana

Sacerdotes, vestales, esclavos, legionarios, centuriones... el amplio espectro de personajes romanos recorrieron el centro, muy concurrido de público. "¡Abrid paso a Balbo minor"!, se gritaba. En la iglesia de San Pablo esperaban al cortejo los integrantes de la Legio VI Ferrata que procesiona cada año, desde 2015, con la cofradía del Ecce-Homo. La presencia de estos imponentes romanos llamaba la atención de mucha gente que aprovechó para entrar en el templo y ver su interior, con el Titular de la hermandad al fondo. La escolta romana tan admirada cada Martes Santo en Cádiz está formada por un centurión, un 'vexillarius' (portador de estandarte) y cinco legionarios. El grupo se integró en el cortejo hacia San Juan de Dios.

Una vez ante el Ayuntamiento de Cádiz, bajo un cielo plomizo, mucho público esperaba sentado en el graderío instalado para el espectáculo inaugural del viernes. Balbo el Menor fue recibido con una gran ovación antes de que un sirviente le pintase la cara de rojo, en un ritual de la antigua Roma en el que se homenajeaba de esta forma a los generales triunfantes, buscando imitar a los dioses Júpiter y Marte. En este mismo rito Balbo vistió una túnica púrpura, también símbolo victorioso.

Acabada la aclamación a Balbo el Menor, las legios V Alaudae, X Gemina y VI Ferrata se dispusieron a volver al Baluarte de la Candelaria en comitiva marcial y poderosa.