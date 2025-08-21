El Ayuntamiento de Cádiz volverá a entregar el Premio al Turismo

La Mesa de Turismo y Comercio de Cádiz, en la que participan las diferentes entidades y asociaciones del sector turístico, hostelero y comercial de la ciudad, se ha reunido este jueves. Entre los acuerdos alcanzados, la teniente de alcalde delegada de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha anunciado la recuperación del Premio al Turismo, un reconocimiento que se entregará entre las acciones que se llevarán a cabo con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo.

Gandullo ha asegurado que la Mesa ha dado el visto bueno a este reconocimiento y que serán los colectivos que forman parte de la misma los encargados de estudiar las candidaturas y seleccionar a la persona, entidad o colectivo que acredite una trayectoria o labor destacada en el sector.

Además, la edil también ha abordado con los miembros de la mesa las diferentes acciones y actividades que se llevarán a cabo para conmemorar la jornada.

"Tras las solicitudes recibidas por diferentes colectivos y también por Horeca, hemos creído conveniente volver a recuperar este premio y reconocer así la labor de personas o entidades que trabajan por y para el turismo de la ciudad. Es un premio dedicado al trabajo y al esfuerzo que supone trabajar en esta industria y próximamente veremos en la mesa las candidaturas para decidir a quién se le otorga", ha explicado la responsable municipal.

Entre otros asuntos, se han dado a conocer las acciones que ya se han abordado del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, así como la programación de actividades previstas en la ciudad hasta finales de año. En concreto, se ha adelantado un borrador de la celebración de la Regata Globe 40, que tendrá su Gran Salida en Cádiz el próximo 14 de septiembre, refrendando el compromiso de la ciudad con los deportes náuticos.