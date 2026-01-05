El Ayuntamiento de Cádiz saca a licitación por primera vez la limpieza de los parques caninos

Por extraño que parezca, los cuatro parques caninos de los que pueden disfrutar con sus compañeros humanos los más de 14.000 perros que hoy en día viven en la ciudad de Cádiz no disponen hasta ahora de un servicio de limpieza específico que los mantenga diariamente en perfecto estado para su uso. Y eso que el alcalde, Bruno García, se comprometió expresamente a mejorarlos durante su campaña electoral. Cabe preguntarse quién se ha encargado de esto todo este tiempo. Pero el Ayuntamiento ha decidido revertir esta situación y sacar a licitación por primera vez este servicio para que sea una empresa externa la que se haga cargo de ella. La limpieza será diaria, los 365 días del año, y se instalarán dispensadores con bolsas. El contrato sale por un valor estimado de 57.234,66 euros más IVA, según consta en el pliego técnico de la licitación.

En la justificación de la necesidad de este servicio se explica que "la ciudad de Cádiz dispone en la actualidad de un número de 4 unidades de áreas de esparcimiento canino de uso público con objeto de ofrecer a los ciudadanos un espacio común destinado al esparcimiento y recreo canino donde se favorezca la interacción entre los animales, atender a las necesidades de los perros, mejorar la convivencia entre ciudadanos y mascotas, ofrecer un lugar de información sobre temas relacionados con estos animales y fomentar una tenencia responsable".

Y se recuerda que "la proliferación en la ciudad de Cádiz de los parques caninos es fruto del elevado número de perros censados en la actualidad, según el Registro Municipal de Animales de Compañía, tomando como referencia el RAIA [Registro Andaluz de Identificación Animal], el número de animales inscritos es de 14.018 perros- y a la demanda de la ciudadanía propietaria de los mismos".

El objetivo del contrato es "regular el servicio para la limpieza de los parques caninos y equipamientos urbanos que los integran, así como efectuar un mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los elementos instalados en cada una de las áreas de esparcimiento canino".

"Asegurar el correcto funcionamiento y el éxito a largo plazo de las áreas de recreo para perros requiere de una gestión y un mantenimiento eficientes, que exigen un tratamiento eficaz de los residuos, la participación comunitaria, la adhesión y el cumplimiento de un código de buenas conductas, la reparación adecuada del mobiliario urbano y el seguimiento y la evaluación periódica de cada una de ellas", se explica.

La prestación del servicio contemplará los siguientes trabajos, que se efectuarán tal y como se detallan en el pliego:

Limpieza de las áreas de esparcimiento canino

Limpieza general del área y del mobiliario urbano que lo conforma (con consideración especial con los bancos y las papeleras caninas) y rastrillado de la superficie. En esta labor se ha de contemplar la retirada de hojarasca, residuos sólidos urbanos (con consideración especial con colillas, botellas, latas y restos de comida), elementos extraños (piedras, malas hierbas, etc.) y excrementos caninos.

La limpieza incluirá el vaciado diario de papeleras y colocación de nuevas unidades de bolsas, así como la retirada de pegatinas, pintadas o graffitis.

El régimen de periodicidad se establece diariamente, los 365 días del año.

Trabajos de mantenimiento preventivo

Los trabajos contemplados en este capítulo son: Precintado de los elementos que representan un riesgo evidente para los usuarios y no puedan ser reparados en el momento; apriete de tornillería; detección y cubrición de cimentaciones al descubierto; detección de futuras corrosiones y oxidaciones que pudieran presentar los elementos metálicos y ferrosos de los parques, así como la sustitución de las piezas o parte de ellas que pudieran presentas deficiencias; lijado, repuntado o barnizado de partes de madera bancos o vallas; operaciones de mantenimiento singulares por tipo de elemento y pintado con lijado e imprimación antioxidante de las partes metálicas o ferrosas.

El régimen de periodicidad de estas labores se establece a requerimiento del técnico del Área de Medio Ambiente responsable del contrato.

Trabajos de mantenimiento correctivo

Se define bajo este epígrafe la totalidad de los trabajos cuyo fin sea reponer el uso normal de un elemento que se encuentre deteriorado, sea cual fuere la reparación a realizar y el motivo por el que se haya producido el defecto (desgaste, uso, vandalismo, etc.), incluyendo si fuera necesario la sustitución del mismo por otro nuevo, previa aprobación por los servicios municipales. Los trabajos contemplados son: Sustitución de piezas defectuosas o desgastadas, trabajo de soldadura o sustitución de las piezas, retirada de aristas vivas y piezas que falten de bancos y reposición, reposición de lama de valla o unidad de valla, sustitución de cualquier mobiliario urbano integrado en un parque canino (papelera de perros, fuente, dispensador de bolsas para perros, bancos, paneles informativos, etc.), retirada de elementos en mal estado o rotos y sustitución por otro igual o similar.

El régimen de atención a la solicitud expresada por el Área de Medio Ambiente como reposición o sustitución se establecerá en un período no superior a 24 horas y se establecerá en un período no superior a 7 días naturales.

Otros trabajos

Por último, el pliego de este servicio contempla como obligatorios otros trabajos: Reposición de la capa superficial de albero de los parques caninos; recebado o nivelación de la superficie, así como el relleno de hoyos realizados por los canes, debiendo contemplarse idéntico material al existente en cada parque canino, a realizar previa notificación del Área de Medio Ambiente; desbroce y limpieza de malas hierbas en el interior del parque canino y en zona colindante al vallado que lo delimita perimetralmente, que deberá efectuarse en cuanto desmerezca el aspecto del terreno y/o petición del Área de Medio y cuya realización se llevará a cabo mediante actuaciones manuales o mecánicas, nunca químicas; conservación total de la red de riego, tanto la reparación de averías como la sustitución de aspersores, difusores, válvulas, tuberías y otros elementos de riego que se deterioren de forma inmediata en un plazo no superior a un día hábil de haberse y baldeo del mobiliario urbano con una periodicidad de un día a la semana, presentando especial atención a las papeleras para perros y bancos.

La lista de estas otras labores las completan el riego de los parques caninos en superficie, mojando bien el albero o tierra, con una periodicidad de dos días a la semana; mantenimiento de las fuentes bebederos caninos y limpieza de las mismas; retirada de elementos extraños, desembozo y reparaciones de fontanería (en caso de necesidad), todo de manera diaria y el suministro, colocación y reposición de bolsas en dispensador de bolsas de recogida de defecación canina que suministrará la empresa adjudicataria con una periodicidad diaria y un número de 50 unidades por dispensador.

En el pliego se prohíbe de manera expresa el empleo de todo tipo de producto fitosanitario en estas instalaciones y en el supuesto caso de que sea necesario su uso debería notificarse al Área de Medio Ambiente y esta, previamente a su aplicación, dar la autorización.

Por último, se establece que la competencia de desinsectación y desinfección será asumida por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, con base en los condicionantes establecidos por el propio Ayuntamiento.

Cuatro parques caninos en la ciudad

- Parque Canino Jardín Glacis: Situado en uno de los fosos de la Puerta de Tierra, concretamente en el llamado de El Pelícano. Tiene una superficie de 1.182 m², de los cuales 506,90 corresponden a albero y 675,10 a tierra. Dispone de un cerramiento perimetral compuesto por una valla de madera de pino silvestre. Mobiliario urbano: 1 unidad de fuente canina, 1 unidad de panel informativo, 2 unidades de papelera canina, 1 unidad de dispensador de bolsas de perros, 4 unidades de banco, 5 unidades de poste vertical, 2 unidades de valla de salto.

- Parque Canino Plaza Asdrúbal: Dispone de una superficie de 311 m², de los cuales 198,72 corresponden a una zona tierra, 84,90 de gravilla sobre tierra y 27,38 m² pertenece a solado. También tiene un cerramiento perimetral de valla de madera de pino silvestre. Mobiliario urbano: 1 unidad de fuente canina, 1 unidad de panel informativo, 3 unidades de papelera canina, 1 unidad de dispensador de bolsas de perros, 4 unidades de banco.

- Parque Canino Santa Bárbara: Superficie: 1.030 m² de albero. Cerramiento perimetral: valla de madera de pino silvestre. Mobiliario urbano: 1 unidad de fuente canina, 1 unidad de panel informativo, 6 unidades de papelera canina, 1 unidad de dispensador de bolsas de perros, 9 unidades de banco.

- Parque Canino Plaza de Santa Ana: Superficie de 986 m² de subbase. Cerramiento perimetral: valla de madera de pino silvestre Mobiliario urbano: 1 unidad de fuente canina, 1 unidad de panel informativo, 5 unidades de papelera canina, 1 unidad de dispensador de bolsas de perros, 6 unidades de banco.