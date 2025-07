El Ayuntamiento de Cádiz ha retirado un millón y medio de kilos de algas en la playa de La Caleta desde el 10 de mayo

En poco más de dos meses y medio, concretamente desde el pasado 10 de mayo, el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz ha retirado un millón y medio de kilos de algas en la playa de La Caleta. Una cifra que ejemplifica el grave problema que está sufriendo la costa gaditana desde hace años.

El teniente de alcalde de Playas y Medio Ambiente, José Carlos Teruel, recordó que el Grupo Municipal del Partido Popular va a llevar una propuesta al próximo Pleno para que se adopten medidas urgentes para frenar la invasión del alga asiática (Rugulopteryx okamurae) en las playas gaditanas, aunque recordó que esta es una situación que se extiende a todo el litoral de la provincia.

Tal es el volumen, que el edil explicó que cada día se hacen transportes para retirarlas. "Quitamos unas 56 toneladas de algas diarias, algo que estamos realizando con medios propios", aclaró Teruel, quien no dudó en exigir la colaboración de otras administraciones ante un problema de tal magnitud. "Es verdad que la Junta de Andalucía acaba de aprobar un plan que es muy beneficioso y nos va a ayudar, pero a día de hoy necesitamos ayuda porque las estamos recogiendo a pulmón, por así decirlo".

El concejal de Playas y Medio Ambiente resaltó que según expertos de la Universidad de Cádiz "el alga invasora está ya asentada en misma playa, por ello es necesario hablar entre todas las administraciones y colaborar". El edil quiso resaltar que "a veces se recogen de noche con la bajamar y a veces con los vientos aparecen de nuevo por la mañana, pero por seguridad no podemos bajar a la playa a las once de la mañana con la maquinaria. Entonces esas algas no se pueden recoger hasta la noche siguiente con los prejuicios que provoca en la playa. Contra la naturaleza a veces es más complicado el trabajo", concluyó.