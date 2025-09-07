El Ayuntamiento de Cádiz ya tiene empresa para rehabilitar la pérgola de Santa Bárbara

La suerte parece que empieza a sonreír a la pérgola de Santa Bárbara. La polémica infraestructura concebida por el gobierno de Teófila Martínez para separar la explanada de Santa Bárbara del Parque Genovés e inaugurada poco antes de las elecciones de 2015 que provocaron un cambio en el gobierno local será sometida en los próximos meses a una rehabilitación integral que la devolverá a su estado inicial, como si el Ayuntamiento quisiera empezar de cero la relación del pérgola con la ciudad.

Ya ha encontrado el Ayuntamiento una empresa que se haga cargo de la intervención en esta infraestructura. Al contrario de lo ocurrido en 2022, cuando se intentó el arreglo con una licitación que quedó desierta, en esta ocasión se han presentado dos ofertas al concurso público convocado. La ganadora, la que ejecutará los trabajos previstos, será JMI Obras y Reformas S.L., una empresa con sede en Ávila especializada en centros comerciales, complejos y grandes edificios.

La obra le va a ser adjudicada por 941.109,77 euros, precio ligeramente inferior al presentado por la otra empresa que ha concurrido a la licitación (Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios S.L., que pedía 990.641,86 euros por ejecutar el proyecto redactado por los técnicos municipales).

El doble de locales

Con este importe, logrará el Ayuntamiento devolver la pérgola a su estado original e intentar mejorar sus prestaciones, habida cuenta de la experiencia acumulada en esta década de vida. Así, destaca el incremento del suelo y del número de locales de los bajos de este elemento. En concreto, se van a duplicar, pasando de tres a seis locales y de 513 metros cuadrados que podían aprovecharse hasta ahora a los 1.148 que estarán disponibles cuando acaben las obras.

Este aumento abre la puerta a nuevos usos e inquilinos en estos espacios, siendo una de las intenciones que se instale un negocio de hostelería que podría ser un revulsivo para esa zona de Santa Bárbara.

Además de esta ampliación de locales y búsqueda de nuevas actividades en su interior, el proyecto contempla lógicamente la reparación total de las zonas afectadas por los diferentes incendios que ha sufrido en estos últimos años, especialmente en el tramo más próximo al acceso de vehículos al aparcamiento subterráneo. De igual modo se reducirán el número de pantallas de vidrio ante las numerosas roturas que padecen, siendo sustituidas muchas de ellas por rejas metálicas. Y se contempla la limpieza y repintado general del edificio.

Todo ello empezará a ejecutarlo en cuestión de semanas la empresa JMI Obras y Reformas S.L., que dispondrá de un plazo de nueve meses para que la pérgola recupere su impronta original y, en esta segunda vida sí sea capaz de conectar con la ciudad. Algo que hasta la fecha no ha conseguido.